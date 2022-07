X Factor 2022, la notizia ufficiale: la data d’inizio dell’amatissimo talent

La notizia è finalmente ufficiale, e non vediamo l’ora di guardare insieme la nuova edizione di X Factor 2022: quando va in onda!



Finalmente la splendida notizia che tutti aspettavano ora è ufficiale. Habemus datam è il caso di dirlo. Ora sì che possiamo finalmente iniziare il nostro conto alla rovescia ed attendere la nuovissima edizione di X Factor 2022.

Nelle ultime settimane seguendo la pagina ufficiale del seguitissimo talent show ed ovviamente gli account Instagram della nuova splendida conduttrice Francesca Michielin nonché degli amatissimi giudici non abbiamo potuto fare a meno di sbirciare un po’ dietro le quinte e cominciare di fatti a scalpitare per questo nuovo clamoroso inizio! Ebbene, sappiamo chi ci sarà alla conduzione di X Factor in questa scoppiettante edizione e conosciamo i nomi di tutti i membri della giuria. Per cui ora non ci spetta altro che attendere la messa in onda in prima serata dell’amatissimo show in onda su Sky Uno. Ma quando inizia X Factor 2022? Prossimamente certo.. Ma ora abbiamo una data ufficiale!

X Factor 2022, ora è ufficiale: la data d’inizio

In queste ultime settimane, X Factor ha riaperto i battenti. La splendida conduttrice e la sua schiera di giudici si sono addentrati nello studio televisivo del talent per iniziare le prime audizioni pronti a dare inizio alla nuova stagione di X Factor. Quella del 2022 è un’edizione che mette insieme personaggi e voci amatissime della musica italiana di questa meravigliosa annata e porta sul palco Francesca Michielin che ritorna lì dove tutto ha avuto inizio ma stavolta, la vincitrice di X Factor 2012, mette piede all’interno dello studio come conduttrice del talent show.

Ma non solo, un attesissimo ritorno all’interno del programma è quello di Fedez che dopo un lungo giro di boa approda nuovamente ‘a casa’ e che si troverà al fianco di Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’amico. Ma ora che sappiamo chi conduce e conosciamo i nomi dei membri che fanno parte della giuria, ci chiediamo quando avrà inizio la nuova edizione di X Factor 2022? Ebbene, la notizia è finalmente ufficiale.

Andrà in onda su Sky Uno la nuova edizione di X Factor a partire dal 15 Settembre 2022. A partire dalle ore 21:15 ci sarà finalmente il grande ritorno e noi non vediamo l’ora di seguire l’intera edizione incollati alla tv. La notizia è stata comunicata direttamente dall’account social ufficiale di X Factor che con un post appena poche ora fa ha comunicato ai followers la splendida novità!

“Save the date, il 15 Settembre arriva la nuova edizione di X Factor. Sono solo 9 giovedì che ci separano dalla prima puntata”, hanno scritto nella didascalia che presenta il post ufficiale. Non ci resta che iniziare il nostro conto alla rovescia, dopodiché ci basterà metterci comodi e goderci lo show!