Dalla casa del GF Vip ad un lavoro come tanti: svolta drastica per l’ex concorrente

Ha partecipato al GF Vip l’anno scorso, ma ora ha cambiato vita: l’ex concorrente oggi ha un lavoro “normale”, non fa più parte della tv.

C’è chi partecipa al GF Vip per riprendere in mano la propria carriera artistica e chi, invece, dopo i mesi rinchiuso nella famosa casa di Cinecittà, decide di cambiare vita e tornare nell’anonimato scegliendosi un lavoro molto comune, lontano dai riflettori. E’ quanto sta accadendo ad un ex concorrente che ha fatto parte della sesta edizione.

Sì, proprio l’ultima stagione del popolarissimo reality, quella vinta da Jessica Selassié ed entrata nella storia per il numero di giorni di reclusione e per tanto altro. Fra i protagonisti più amati c’è stato senza dubbio lui: figlio di una donna molto conosciuta nell’ambiente dello spettacolo, è stato un’autentica rivelazione per i telespettatori nonostante la sua permanenza nel gioco non sia durata moltissimo.

Quasi due mesi, però, sono stati sufficienti affinché il pubblico ne apprezzasse i valori e la forza grazie alla quale è riuscito ad uscire dal terribile tunnel in cui aveva vissuto negli ultimi anni. Il programma condotto da Alfonso Signorini però, a quanto pare, per lui è stato solo una parentesi perché oggi, sembra aver detto addio per sempre al mondo della tv. Il video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo vede, infatti, alle prese con un nuovo lavoro.

GF Vip, l’ex concorrente lascia tutti senza parole: ecco il suo nuovo lavoro

Prima di accettare l’invito di Alfonso Signorini a far parte dei ‘vipponi’ del GF Vip 6, l’ex concorrente è stato assalito da non pochi dubbi. Non aveva mai lavorato in tv ed usciva da anni di sofferenze dovute alla dipendenza dalla droga. Parliamo ovviamente di Nicola Pisu, figlio del patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani.

Come detto precedentemente, a dispetto di tutti i suoi timori, l’ex gieffino è riuscito a mostrarsi nella sua parte vera e questo al pubblico è piaciuto moltissimo. L’incontro tra lui e la mamma fuori la porta rossa della casa è stato in assoluto uno dei momenti più emozionanti di tutta l’edizione e si può dire che il suo sia stato uno percorsi più belli.

Pare però che Nicola abbia deciso di allontanarsi dalla televisione: “Nuova esperienza lavorativa”, si legge nella didascalia del video che lo vede intento a svolgere il suo nuovo mestiere. Sapete cosa fa adesso? L’elettricista! Sì, avete letto bene: Pisu ora lavora per un impresa edile e nelle immagini appare mentre si occupa di una presa di corrente di una casa.

Tanti i commenti di congratulazioni giunti sotto al video, a dimostrazione dell’affetto della gente che continua a sostenere tuttora l’ex ‘vippone’.