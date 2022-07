Si sono conosciuti sul set e da qualche ora sono marito e moglie: che gioia per i fan della coppia; si sono sposati dopo otto anni di amore.

Si sono incontrati sul set di una famosa soap opera e, in poco tempo, è scoppiato l’amore. I due attori sono fidanzati dal 2014 e, da qualche ora, sono diventati marito e moglie!

Proprio così: come dimostrano i diversi scatti apparsi sui social, le due star sono convolate a nozze e non potrebbero essere più felici di adesso. Come felici sono i numerosissimi fan della coppia, che da anni seguono e supportano i loro beniamini, soprattutto attraverso i social. Curiosi di scoprire chi sono i due meravigliosi neo sposi? Vi raccontiamo tutto!

Dal set all’altare: i due amatissimi attori sono diventati marito e moglie

Due tra gli attori più amati del momento hanno detto sì! Dopo otto anni di amore hanno deciso di celebrare il loro matrimonio e unirsi per sempre. La gioia per i fan è tantissima: di chi stiamo parlando?

Di Ozge Gurel e Serkan Cayoglu, protagonisti della serie tv turca Cherry Season – Le stagioni del cuore, uscita in Turchia nel 2014 e in Italia due anni dopo. È proprio sul set della soap che si sono innamorati e, da quel momento, non si sono lasciati più. Nella serie, gli attori interpretavano Ayaz Dincer e Oyku Acar e l’amore che è sbocciato tra i personaggi è lo stesso che è nato fuori dal set! Le nozze si sono celebrate ieri, 14 luglio 2022, a Karlsruhe in Germania, ma secondo le indiscrezioni ad agosto ci sarà un altro evento.

A quanto pare, la coppia rinnoverà le promesse anche nel nostro Paese, precisamente a Verona, a metà agosto. Un Paese, l’Italia, che ama tantissimo i due attori turchi. Per diversi anni Mediaset ha proposto serie tv turche, il pubblico italiano ha sempre accolto con entusiasmo. In particolare, Ozge è entrata nel cuore dei fan anche per i ruoli in Bitter Sweet e Mr Wrong: in entrambe le serie, l’attrice ha recitato al fianco di Can Yaman e le storie d’amore raccontate hanno fatto sognare i telespettatori.

Telespettatori che oggi sognano, ma per davvero: una storia d’amore, quella tra Ozge e Serkan, che dalla finzione si è trasformata in realtà. La prima parte delle nozze si è tenuta in municipio a Karlsruhe e, per l’occasione, i due hanno indossato abiti da sposa incantevoli: la Gurel non ha rinunciato guanti e cappello super raffinati. Per ammirare tutte le foto del giorno più bello di Ozge e Serkan non potete non sbirciare i rispettivi canali Instagram.

Come già detto, però, i festeggiamenti non sarebbero finiti qui. Ci sarebbe una seconda parte delle nozze che si svolgerà proprio nella romantica cornice di Verona, il 13 agosto. Noi non vediamo l’ora di accogliere questi meravigliosi sposi nel nostro Paese, e voi?