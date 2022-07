Elodie, cambio look inaspettato: avete visto cosa ha fatto?

Sempre pronta a stupire, Elodie è apparsa sui social con un nuovo look che la trasforma del tutto: i fan non se l’aspettavano.

Con la sua bellezza, Elodie può permettersi davvero qualunque trasformazione: da sei anni sulla cresta dell’onda, l’ex concorrente di Amici ci ha abituati a qualsiasi tipo di acconciatura, outfit e make-up e, diciamolo, non ha mai sbagliato un colpo. Autentica icona di stile, le sue scelte non sono mai banali e anche stavolta ha centrato il bersaglio.

Sì, perché proprio in queste ore la cantante si è mostrata sui social con un l’ennesimo look lasciando tutti a bocca aperta. In effetti, basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per accorgersi di quanto ami cambiare spesso immagine. Se riguardo ai vestiti è sempre attenta alle ultime tendenze, non si può negare che per il hair-style sia la stessa cosa.

Ultimamente l’abbiamo vista con le famose treccine XXL nel video della sua nuova hit estiva Tribale con cui sta spopolando. Opera delle sue amiche parrucchiere Paola e Pamela Ameyibor, questo tipo di acconciatura è sicuramente fra quelle che le donano di più. Le trecce esaltano infatti i lineamenti del suo viso, caratterizzato da un fascino particolarissimo. Ora, però, è di nuovo giunto per lei il momento di ‘sperimentare’: cosa avrà fatto stavolta?

Elodie, nuovo look a sorpresa: si è mostrata così

Da quando l’abbiamo conosciuta tra i banchi della scuola di Amici 15 dove si classificò al secondo posto, la carriera artistica di Elodie Di Patrizi è letteralmente esplosa. Già nel 2017, anno successivo all’esperienza nel talent di Canale 5, per lei si spalancarono le porte del teatro Ariston del Festival di Sanremo a cui partecipò col brano Tutta colpa mia.

Tornò alla celebe kermesse nel 2020 e nel 2021 fu addirittura co-conduttrice della seconda serata. Tanti i nomi importanti della musica italiana con cui ha collaborato in questi anni e ogni suo singolo è destinato a scalare tutte le classifiche. Se di lei colpisce sicuramente il talento, come accennato prima, non si può non riconoscerle anche una estrema capacità di valorizzare al meglio la propria immagine senza mai risultare scontata.

In queste ore, un altro colpo di scena ha sorpreso i suoi fan: in alcune Ig stories si è mostrata senza le treccine sfoggiate fino a qualche giorno fa e con i capelli sciolti e mossi, ma sempre lunghissimi grazie alle extension. Questa chioma selvaggia è comodissima in questo periodo estivo in cui si va al mare. Stavolta il parrucchiere che ha realizzato il capolavoro è Norino Parla, titolare di vari saloni di bellezza e vero leader nell’arte delle extension.

C’è da dire che questo stile dona molto ad Elodie, anche voi siete della stessa opinione?