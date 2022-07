Grande Fratello, terribile lutto: “Te ne sei andata improvvisamente”, il triste annuncio è arrivato attraverso i social.

“Mi hai lasciato un vuoto incolmabile, mi faro forza per te che mi volevi vedere sempre felice e serena”. Un messaggio straziante, quello che l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso sul suo canale social nelle scorse ore.

Attraverso le sue stories di Instagram, l’ex protagonista del reality show ha annunciato la morte della sua mamma, scomparsa improvvisamente. “Una donna amata da tutti per la tua bontà e il tuo animo buono”, ha scritto, allegando al messaggio una foto della sua mamma. In seguito, i dettagli della triste notizia.

Grave lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello: l’annuncio è straziante

“Chi ti ha conosciuto e ha avuto la fortuna di incontrarti è ancora incredula che tu non ci sia più. Ti ho amato più della mia vita“. Con queste parole, Simona Salvemini dà il suo ultimo saluto alla sua mamma sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello ha comunicato, attraverso Instagram, che la donna è scomparsa in maniera improvvisa, spezzando il cuore di tutti. La milanese non ha reso note le causa del decesso.

Una notizia che i fan dell’ex gieffina, ancora molto amata e popolare sul web, non avrebbero mai voluto sentire. Non possiamo che stringerci al suo dolore e mandare a Simona le nostre più sentite condoglianze.

Simona Salvemini al Grande Fratello

Simona Salvemini, oggi 45 enne, ha partecipato alla sesta edizione del reality show di Canale 5, nel 2006, condotta da Alessia Marcuzzi. A trionfare, al termine del percorso nella Casa di Cinecittà, fu Augusto De Megni. Nel corso del reality, la milanese iniziò una relazione con quello che è diventato oggi uno dei personaggi più amati della nostra tv, Filippo Bisciglia, che si classificò secondo. Tra i due scoppiò la passione, a tal punto che Filippo per Simona lasciò la sua fidanzata dell’epoca, Flora Canto, attuale compagna di Enrico Brignano. La donna entrò anche in casa, delusa per il comportamento del fidanzato, che, secondo quanto raccontato da Flora, le aveva parlato di matrimonio. La rottura tra Filippo e la Canto avvenne in diretta e, dopo poco, lei iniziò la sua avventura sul trono di Uomini e Donne.

Filippo continuò la sua storia con Simona, ma non ci fu il lieto fine. Nonostante questo, i due sono rimasti molto amici. Lo scorso anno, il conduttore di Temptation Island ha postato uno scatto proprio in compagnia della sua ex, al quale allegò queste parole: “Sono passati ben quindici anni, ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai”.

Oggi, Filippo Bisciglia è legato all’ex Miss Italia Pamela Camassa, mentre la Salvemini dovrebbe essere single. Voi ricordate la loro storia d’amore nata al GF?