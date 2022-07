È la malvagia Patricia in Un altro Domani: fuori dal set sembra completamente un’altra persona; stenterete a riconoscere l’attrice.

Ogni soap che si rispetti ha i suoi ‘cattivi’. E, in questo caso, si parla di vera malvagità. Patricia Godoy è una delle protagoniste della soap opera spagnola Un altro domani, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45 su Canale 5.

Sin dalle prime puntate, la donna ha mostrato la sua spietatezza, ma è in questi giorni che è emersa la vera natura di Patricia. È stata proprio lei a causare la morte della povera Augustina, la dolce tata di Carmen, sostituendo i medicinali destinati per le cure della donna. Ad Augustina sono state somministrate le medicine consigliate solo in caso di necessità e a compiere il gesto è stata proprio Patricia. In attesa di scoprire i risvolti, conosciamo meglio l’attrice che presta il volto alla Godoy. Si tratta di Silvia Acosta e noi ve la mostriamo fuori dal set: è irriconoscibile!

In Un altro domani interpreta la spietata Patricia: è irriconoscibile fuori dal set

Patricia è la compagna di Francisco Villanueva, imprenditore e padre di Carmen. Si tratta della storia ambientata nella Guinea degli anni ’50: nella soap, contemporaneamente, seguiamo anche la storia di Julia, nipote di Carmen, ambientata ai nostri giorni. Ma torniamo indietro, alla perfida Patricia Godoy, uno dei personaggi più cattivi della storia delle serie tv. Un personaggio che se odiamo così tanto è senza dubbio merito dell’attrice che lo interpreta!

Si tratta della spagnola Silvia Acosta, nata a Siviglia ne 1988. Un’attrice di grande successo in Spagna, dove ha recitato sia in teatro che in famosissime serie tv. La ricordate, ad esempio, nella serie di Netfilx Elite? Ma oggi vogliamo mostrarvi Silvia fuori da ogni personaggio e da ogni set, semplicemente in uno scatto presente sul suo canale Instagram. Uno scatto in cui non è sola… Guardate un po’ con chi si trova:

Quella a sinistra è proprio la spietata Patricia, molto più simpatica e sorridente fuori dal set che nei panni della Godoy! A differenza del suo alter ego, Silvia porta i capelli più lunghi, leggermente mossi, e, come si vede dal suo Instagram, predilige make up leggeri, dai toni nude. D’altronde, la sua bellezza non ha bisogno di trucchi. Ma avete riconosciuto chi c’è al suo fianco? A mostrare la linguaccia alla fotocamera è la modella, attrice ed ex ginnasta Barbara Oteiza: nelle serie Un altro domani interpreta la dolce Ines, moglie dello spietato Ventura. La donna vive una storia d’amore clandestina con il giovane Angel, ma anche per loro non ci sarà lieto fine… Non perdetevi le prossime puntate della serie: arriveranno colpi di scena sconvolgenti!