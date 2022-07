Solo 24 anni ma con oltre i 250 kg, com’è oggi Megan dopo Vite al Limite? Situazione complicatissima

Megan Davis aveva solo 24 anni ma a Vite al Limite è entrata con più di 250 kg, com’è diventata oggi? La sua situazione era davvero complicata.

Tante volte si crede che fare una dieta o, addirittura, richiedere un intervento di bypass gastrico, è solo un desiderio spinto da una necessità fisica, ma non è assolutamente così. Ne è l’esempio lampante la giovanissima Megan.

Ricordate la storia di Megan Devis, raccontata nel corso dell’ottava stagione di Vite al Limite? La ventiquattrenne ha preso parte al programma di Real Time per via dei suoi chili di troppo. Era giovanissima all’epoca, come dicevamo, eppure il suo peso superava di gran lunga i 250 kg. Una situazione piuttosto complicata, da come si può chiaramente comprendere, non solo perché la Davis era giovanissima, ma anche perché le sue condizioni di salute erano piuttosto compromettenti. E, diciamoci la verità, era davvero inaccettabile. Per questo motivo, quindi, ha scelto di rivolgersi al dottor Nowzaradan, soddisfacendo alla grande le sue richieste. Siete curiosi di sapere com’è diventata oggi?

Com’è diventata Megan Davis dopo Vite al Limite? Brutta notizia

Purtroppo, la storia di Megan Davis a Vite al Limite non ha avuto un buon epilogo come quello di Justin McSwain, ma nemmeno tragico come quello di Henry Foots. Le condizioni di salute della giovane ventiquattrenne dell’Illinois , come dicevamo, erano piuttosto compromesse. E il dottor Nowzaradan, nonostante i primi risultati raggiunti in un anno dieta, ha ritenuto opportuno non procedere con l’operazione. Un durissimo colpo basso, quindi, per Megan, che sperava vivamente di poter iniziare una nuova vita grazie al sostegno e all’aiuto del medico chirurgo iraniano.

Come sta oggi Megan Davis? È questa la domanda che tutti un po’ si fanno! Sul finire del suo episodio, il medico chirurgo le ha dato la brutta notizia di non poter procedere con l’intervento se non risolveva alcuni problemi di salute che erano emersi dall’ultimo controllo in clinica, ma cosa è successo dopo? Purtroppo, non abbiamo alcuna notizia in merito. Attiva sui social, non ama condividere scatti di sé. Su Facebook, infatti, gli ultimi aggiornamenti risalgono al 2021, ma le foto al 2019. Pertanto, ad oggi non ci è dato sapere se abbia continuato a dimagrire o se si sia sottoposta all’intervento.

Ci auguriamo che ad oggi Megan sia riuscita ad ottenere quello che più desiderava.

Com’è la dieta di Nowzaradan?

Di trasformazioni sconvolgenti a Vite al Limite ce ne sono state, ma in che cosa consiste la dieta del dottor Nowzardan? Inutile dirvi che i sacrifici col medico chirurgo iraniano sono all’ordine del giorno, ma come abbiamo potuto constatare nel corso degli anni i risultati ottenuti sono stati più che superlativi. Certo, non è una dieta per tutti, ma chi ha seriamente intenzione di ritornare in forma, non può fare a meno di rivolgersi a lui.