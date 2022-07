“Mi devono operare d’urgenza”: Guenda Goria, l’ex Gf Vip in ospedale

Guenda Goria, terribile dolore per l’ex gieffina: “Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta”, ora è in ospedale, cosa le è successo

Terribile spavento e dolore per Guenda Goria finita in ospedale d’urgenza dopo un grave malore accusato a causa di una emorragia interna mentre era al bar. L’ex gieffina ha raccontato l’accaduto sui social: “Sono un po’ traumatizzata vi dico la verità“.

Nelle ultime ore trascorse, Guenda Goria era riuscita a documentare ed a raccontare sui social cosa stesse accadendo. L’ex gieffina è apparsa nelle prime ig stories della serata direttamente dal suo profilo ufficiale mentre era in ambulanza trasportata d’urgenza in ospedale. Ha raccontato di aver avvertito un forte mal di pancia e di essere immediatamente svenuta dopo poco, perdendo i sensi. In ambulanza raccontava quanto fosse accaduto, ma non conosceva ancora le cause del terribile malore. Il quadro clinico descritto qualche momento dopo non è purtroppo stato dei migliori. Guenda Goria è apparsa piuttosto provata. Sui social ha raccontato la causa dell’accaduto: “Mi devono operare d’urgenza“.

Guenda Goria in ospedale, terribile dolore per l’ex gieffina: “Ho avuto una forte emorragia“

E’ apparsa nelle ultime ig stories pubblicate nel suo account ufficiale ed era piuttosto spaventata e provata. Guenda Goria è finita in ospedale a causa di un malore che l’ha costretta ad un ricovero d’urgenza.

Sui social, cercando di tenersi compagnia in attesa della visita che le ha rivelato poco dopo il terribile responso, Guenda Goria sembrava inizialmente ‘tranquilla’, poco dopo però la brutta notizia ha fatto sprofondare nel dolore l’ex gieffina. “Mi devono operare d’urgenza“, ha raccontato sui social facendo sapere di aver purtroppo avuto un’emorragia interna dovuta ad una gravidanza extrauterina.

“Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube” – ha raccontato Guenda Goria non riuscendo a trattenere le lacrime ed il dolore. Da un po’ di tempo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed il suo fidanzato Mirko Gancitano, stavano provando a costruire la loro famiglia. Apprendere questa terribile notizia, ha arrecato un incredibile dolore ad entrambi. La gravidanza si è impiantata purtroppo nelle tube e purtroppo Guenda dovrà essere operata d’urgenza: “Si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza“, ha raccontato.

L’emorragia interna si è estesa purtroppo anche all’addome, pertanto è stato ritenuto necessario ricoverare d’urgenza Guenda Goria per tenerla sotto osservazione e verificare il suo stato di salute. La situazione che la giovane sta vivendo è piuttosto delicata: “C’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba“. Al momento in cui si è mostrata sul letto di ospedale, Guenda era da sola. Non sono ovviamente mancati l’appoggio e la vicinanza della sua famiglia ed ovviamente del suo compagno pronti a darle tutto l’amore e l’appoggio che merita.