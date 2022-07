Ricordate Naomi de “Una famiglia XXL”, com’è oggi? Stenterete a riconoscerla: totalmente diversa

Ha partecipato al programma “Una famiglia XXL”, ricordate la bellissima Naomi? Oggi si è mostra proprio così: stenterete a riconoscerla!

Manca soltanto lei all’appello de “Una famiglia XXL”: la bella e giovane Naomi. Dopo avervi mostrato l’incredibile trasformazione di Chitoka e Drew, non possiamo fare a meno di riproporvi anche la sua.

Entrata a far parte del programma di Real Time insieme ai suoi due cugini, anche la giovane Naomi aveva un disperato bisogno di aiuto per ritornare in forma. Ci sarà riuscito il dottor Procter? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Con la sua dieta, il chirurgo è stato l’artefice di trasformazioni davvero incredibili, proprio come il dottor Nowzaradan con i suoi pazienti di Vite al Limite. Cosa sappiamo, però, adesso sulla bella Naomi? A distanza di anni dalla sua partecipazione al programma, siamo riusciti a rintracciarla su Instagram e siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo constatato la sua trasformazione. Ad oggi, infatti, Naomi è completamente diversa rispetto a come si è mostrata nel programma di Real Time. Non solo, infatti, è dimagrita tantissimo, ma ha radicalmente stravolto il suo look. Non ci credete?

Com’è oggi Naomi dopo Una famiglia XXL? Stenterete a riconoscerla

Sembrerebbe che “Una famiglia XXL” abbia completamente cambiato la vita di Noemi! Dopo aver preso parte al programma insieme ai suoi cugini Chitoka e Drew, la giovane ha fortemente rivoluzionato il suo aspetto. E, ad oggi, si mostra in tutta la sua bellezza. Supponiamo che ancora adesso, a distanza di anni dalla sua richiesta d’aiuto al dottor Procter, Naomi sia all’inizio del suo percorso di dimagrimento. Tuttavia, quello che non si può fare a meno di notare sono i suoi incredibili progressi: è davvero bellissima!

Non sappiamo quanti chili abbia perso in totale, ma da come abbiamo potuto constatare dal suo profilo Instagram sembrerebbe che sia riuscita a centrare il suo obiettivo. Quello che, però, ci stupisce non è solo la sua ritrovata forma fisica – anche se ci auguriamo che non si fermi affatto qui – ma anche il suo drastico cambio look. Guardate un po’ qui:

Insomma, una Naomi completamente differente dal suo esordio al programma, ma davvero bellissima.

Chi è il dottor Procter?

Il dottor Nowzaradan lo conosciamo benissimo, ma possiamo dire lo stesso di Charles Procter? Protagonista anche di lui di trasformazioni sconvolgenti – proprio come quella di Jessica – il chirurgo ha compiuto il suo esordio in questo mondo nel 2007 e facilmente si è contraddistinto. Avete mai letto, però, in che cosa consiste la sua dieta? Molto simile a quella del dottor Younan, il buon Procter permette ai suoi pazienti di ottenere il proprio pesoforma gradualmente, ma di mantenerlo il più a lungo possibile.