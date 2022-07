Stasera la sua ultima puntata, ma ci sarà New Amsterdam 5? Arriva una bruttissima notizia

Manca pochissimo all’ultima puntata della quarta stagione, ma in tanti si chiedono se ci sarà New Amsterdam 5: arriva una bruttissima notizia.

Dopo la finale de L’Isola dei famosi, anche un altro appuntamento imperdibile di Canale 5 si accinge a chiudere i battenti. Stiamo parlando proprio di New Amsterdam. Iniziata a Giugno scorso, la quarta stagione del famoso medical drama ha regalato delle puntate impressionanti ed anche quella di stasera lo sarà. In tantissimi, però, si chiedono se ci sarà New Amsterdam 5.

Sin da subito, la quarta stagione di New Amsterdam si è rivelata imperdibile. D’altra parte, dopo il finale choc della scorsa stagione, il medical drama non poteva fare a meno di sorprendere ancora di più il suo numerosissimo pubblico. Tra qualche ora, come dicevamo, andrà in onda l’ultima puntata, ma in tantissimi sono curiosi di sapere se ci sarà un prosieguo oppure no! Recentemente, vi abbiamo parlato dell’inizio di riprese di una famosa serie tv, sarà anche questo il caso di New Amsterdam? Purtroppo, c’è una bruttissima notizia da sapere. State tranquilli, non è affatto come pensate: scopriamo insieme ogni cosa.

Ci sarà New Amsterdam 5? Cosa abbiamo scoperto

In attesa di scoprire come finirà questa quarta stagione – anche se le anticipazioni di queste ultime puntate ci dicono che accadrà di tutto – il pubblico del famoso medical drama non vede l’ora di sapere se ci sarà New Amsterdam 5. Anche voi siete curiosi di saperlo? Purtroppo, dobbiamo darvi una bruttissima notizia in merito. Fate molta attenzione, però: non è affatto come pensate!

Terminata la quarta stagione di New Amsterdam, sembrerebbe che ci sarà un suo prosieguo. Avete letto proprio bene, si: New Amsterdam 5 ci sarà! Grande gioia, quindi, per i suoi fan che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ancora. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che questa sia l’ultima stagione di New Amsterdam. A differenza di altre serie tv che sono state confermate per nuove edizioni, New Amsterdam si concluderà definitivamente con gli episodi della sua quinta. Una bruttissima notizia, quindi, e che lascia tutti di stucco.

Ve lo sareste mai immaginato? Nel frattempo, cogliamo l’occasione di ricordarvi l’appuntamento di stasera.

L’ospedale esiste davvero?

Siamo certi che è questa una delle domande che più vi sarete fatti più spesso nel vedere New Amsterdam: l’ospedale esiste davvero? Sono diverse le serie tv che raccontano fatti realmente accaduti o che si ispirano ad essi, ma nel caso del medical drama di Canale 5 cosa occorre sapere? Appurato che l’ospedale esiste davvero, forse non tutti sono a conoscenza di un altro incredibile retroscena. L’avreste mai immaginato?

Seguirete la puntata di questa sera e, soprattutto, vi dispiace che New Amsterdam non andrà oltre la quinta stagione?