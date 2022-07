È stato il primo vincitore di Saranno Famosi: cosa fa oggi dopo 21 anni

Ricordate il primo vincitore di Saranno Famosi? Sono trascorsi esattamente 21 anni da quel momento, ma che cosa fa oggi?

Se in queste ultime settimane non si fa altro che parlare della prossima edizione di Amici, c’è chi non può fare a meno di andare a ricordare le prime edizioni del talent di Maria De Filippi.

Intitolata “Saranno Famosi”, la prima edizione del talent è andata in onda nel lontano 2001. Ed ha visto alternarsi tra i banchi di scuola tantissimi giovani ragazzi. Chi specializzato nel ballo, chi nel canto e chi, addirittura, anche nella recitazione, ogni singolo talento ha saputo regalare al pubblico del programma un’emozione davvero assoluta. Ad oggi, nonostante siano trascorsi 21 anni dalla sua prima messa in onda, alcuni dei suoi protagonisti continuano ad essere indimenticabili. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della splendida Claudia Mannoni, giovane ballerina, e di Monica Hill e di entrambe vi abbiamo riproposto la loro vita di adesso. Se, però, vi chiedessimo se ricordate il primo vincitore di Saranno Famosi, sapresti dirci chi è? Benissimo: stiamo parlando di Dennis Fantina! Siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi?

Dennis Fantina è stato il primo vincitore di Saranno Famosi, ma che fine ha fatto oggi?

Gli amanti di Amici non possono fare a meno di dimenticarlo! Stiamo parlando di Dennis Fantina, primo vincitore di Saranno Famosi. Ricordate la sua voce e il suo incredibile talento? Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Sono trascorsi esattamente 21 anni dalla sua primissima partecipazione al talent di Maria De Filippi e conseguente vittoria, ma che fine ha fatto oggi il buon Fantina?

Forse non tutti lo sanno, ma ancora adesso – nonostante siano passati più di vent’anni dalla sua vittoria a Saranno Famosi, Dennis Fantina continua a perseguire la sua passione per la musica. Oltre a pubblicare singoli di successo, l’ex vincitore di Saranno Famosi è stato recentemente uno dei protagonisti di Tale e quale show. E con le sue incredibili imitazioni ed interpretazioni, ha fatto venire la pelle d’oca a ciascuno di noi.

Vi piacerebbe che Dennis abbia in tv lo spazio che tanto si merita? A noi si, tantissimo!

