Secondo bebè in arrivo per la famosa star: è incinta del suo ex fidanzato; i due saranno presto genitori bis ma da separati.

È una delle star più famose al mondo e, a breve, diventerà mamma per la seconda volta. Peccato, però, che il padre del bambino non è più il suo compagno!

I due si sono lasciati (di nuovo) alla fine del 2021, quando è emersa la notizia dell’ennesimo tradimento di lui. Il bebé della ormai ex coppia è stato concepito prima della rottura e dovrebbe nascere ad agosto. Tra i due ex, però, nessun cenno di riavvicinamento. Scopriamo i dettagli della notizia.

La star sta per diventare mamma bis: è incinta del suo ex fidanzato

“Possiamo confermare che True avrà un fratello che è stato concepito a novembre”. Questo l’annuncio di un portavoce di Khloe Kardashian a Page Six. La star è in attesa del suo secondo figlio da madre surrogata e il papà del bambino è proprio Tristan Thompson, il suo ormai ex fidanzato. Il secondo bebé in arrivo non ha portato pace tra la coppia, che, secondo quanto emerge, non si rivolgerebbe la parola.

I due si sono lasciati alla fine del 2021, quando si è scoperto che il cestista aveva avuto un bambino dalla personal trainer Maralee Nichols, con cui aveva avuto una relazione clandestina. Relazione che è emersa quando la Nichols ha citato in giudizio Tristan: un colpo durissimo per la Kardashian, che è tornata single. Per Tristan Thompson si è trattato del terzo figlio, di nome Theo: il primo è Prince Oliver, nato nel 2016 dall’amore con l’ex fidanzata Jordan Craig.

La sorella minore di Kim Kardashian era già incinta quando è avvenuta la rottura e sarebbe pronta a crescere il bebè da sola. “Khloe è incredibilmente grata alla straordinaria madre surrogata per questa fantastica benedizione. Vi chiediamo gentilezza e privacy così che Khloe possa focalizzarsi sulla sua famiglia”, ha aggiunto la fonte.

Khloe e Tristan erano legati dal 2016 e hanno accolto la loro piccola True nell’aprile del 2018. Tra loro, però, non sono mancate le crisi. E neanche i tradimenti! Nel 2019 la coppia si era già separata per via di un bacio tra Thompson e Jordyn Woods, che all’epoca era amica della sorella di Khloe, Kylie Jenner. Un tradimento che risale proprio al periodo in cui Khloe era incinta della loro primogenita: il parto è avvenuto pochi giorni dopo. Una rottura che divenne ufficiale, ma, nel 2021, sembrava essere tornato il sereno tra la nota influencer e la stella del basket. A tal punto che hanno scelto di avere un altro figlio, che, però, nascerà con i genitori separati. Sarà davvero la fine della turbolenta storia d’amore tra i due o ci sarà l’ennesimo colpo di scena?