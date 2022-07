Sergio e Jessica dopo Matrimonio a prima vista Italia, cos’è successo? Nessuno l’avrebbe immaginato

Cos’è successo a Sergio e Jessica dopo aver partecipato a Matrimonio a prima vista Italia? Nessuno se lo sarebbe mai immaginato.

Manca pochissimo alla nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia, eppure i suoi numerosissimi telespettatori sono ansiosi di scoprire cosa è accaduto ad alcune coppie che hanno fatto la storia del programma. Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di Giorgia ed Antonio e vi abbiamo spiegato com’è cambiata la loro vita dopo il programma. In tantissimi, però, si chiedono che cosa sia successo a Sergio e Jessica dopo le loro nozze.

Non è trascorso nemmeno un anno da quando Sergio e Jessica hanno scelto di partecipare alla settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia. I due, come in molti sapranno, si sono conosciuti direttamente il giorno delle loro nozze e, sin da subito, hanno dimostrato di aver un certo feeling. Non solo, infatti, hanno vissuto insieme tutta la durata del programma, ma nella sua ultima puntata hanno ribadito di volere stare ancora insieme. Davvero incredibile, non trovate? Quello che, però, in molti si chiedono è: cos’è successo dopo Matrimonio a prima vista Italia? Jessica e Sergio sono ancora una coppia? Scopriamolo insieme.

Sergio e Jessica dopo Matrimonio a prima vista Italia: cos’è successo

A differenza di altre coppie che hanno preso parte a Matrimonio a prima vista Italia, Sergio e Jessica hanno da subito dimostrato di avere serissime intenzioni e di aver trovato reciprocamente la parte della mela mancante. Cos’è successo, però, dopo il programma? È trascorso quasi un anno dal loro matrimonio, ma ad oggi sono ancora una coppia?

Siamo riusciti a rintracciare sia Jessica che Sergio su Instagram e con grande piacere che – ancora oggi – continuano ad essere marito e moglie. I due sono attivissimi sui rispettivi canali social e, spesso e volentieri, si lasciano andare a dediche e scatti che fanno chiaramente comprendere che tra loro procede tutto a gonfie vele. Un colpo di scena, soprattutto se si considera che non tutte le coppie decidono di continuare a stare insieme dopo il programma. È proprio questo, però, che sottolinea l’unicità di Matrimonio a prima vista Italia.

Vi piacciono come coppia?

Non tutto va come deve andare

Come dicevamo precedentemente, non tutte le coppie che hanno preso parte a Matrimonio a prima vista Italia sono riusciti a superare la prova delle telecamere spente. Sono diversi, infatti, coloro che – seppure abbiano scelto di lasciare il programma insieme – si sono separati una volta ritornati a casa. C’è chi, però, ha trovato l’amore con il protagonista di un’altra edizione ed è pronta a mettere su famiglia con lui. Insomma, Matrimonio a prima vista cambia la vita. Cosa aspettate? Se siete single, iscrivetevi.