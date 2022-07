Sospeso il programma dopo 13 anni: colpo basso per l’affezionato pubblico

In onda da 13 anni, il noto programma è stato sospeso: clamoroso annuncio durante la presentazione dei palinsesti televisivi.

Ogni anno, l’annuncio dei palinsesti della prossima stagione è sempre molto atteso. Il pubblico si chiede quali saranno le trasmissioni che potranno proseguire il loro cammino da dove lo avevano lasciato per la pausa estiva e quali invece non verranno riconfermate. Perché a volte si verificano anche dei veri e propri colpi di scena.

Uno dei più clamorosi a tal proposito è stato ad esempio la cancellazione di Temptation Island dalla programmazione di Canale 5, nonostante per anni sia stato il reality estivo per eccellenza ed abbia riscosso in linea di massima sempre ottimi ascolti. Nulla è scontato, quindi, e le sorprese sono dietro l’angolo.

Dopo le novità giunte in queste settimane da Rai, Mediaset e La7 si può dire che la prossima stagione tv sarà davvero piena di sorprese imperdibili. A cominciare, ad esempio, dall’arrivo dell’attore Luca Argentero alla conduzione di una trasmissione cult di Canale 5.

La notizia di queste ore sui prossimi palinsesti Sky invece avrà deluso parecchio il pubblico che da anni segue con assiduità un longevo show di grande successo. La decisione ha davvero dell’incredibile.

Storico programma sospeso dopo 12 edizioni: grande dispiacere per i fan

Anche Sky quindi ha finalmente illustrato il ricco elenco dei format che vedremo a partire dal mese di settembre. Ebbene, come annunciato in conferenza stampa, ritroveremo quasi tutti i cavalli di battaglia della piattaforma a pagamento. Da MasterChef a X Factor, da 100% Italia a Quelle brave ragazze con Mara Maionchi, Sandra Milo ed Orietta Berti fino all’amatissimo Pechino Express.

E poi, tanti film e serie tv con attori famosissimi. Insomma, una stagione assolutamente ricca e variegata! Ci sarà però un grande assente: un programma andato in onda dal 2009 al 2013 su Canale 5 e poi passato a Sky Uno nel 2015.

Stiamo parlando di Italia’s Got Talent, format basato sul suo predecessore anglo-americano Got Talent. Dopo l’avvicendarsi di vari conduttori, dalla settima edizione al timone c’era Lodovica Comello. Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini ed Elio, invece, hanno formato l’ultimo gruppo di giudici.

Antonella Errico, vicepresidente del gruppo, ha annunciato: “È un programma importante ma abbiamo preferito con Fremantle concentrarci su X Factor, l’anno prossimo non avremo una nuova stagione di Italia’s got talent.”

Ha poi sottolineato la necessità di un rinnovamento dello show, proprio come avvenuto per X Factor dove vedremo Francesca Michielin nelle vesti di conduttrice. “Bisognerà lavorare per renderlo più coinvolgente e più appetibile”, ha detto la Errico lasciando quindi intendere che non è affatto esclusa la possibilità di un ritorno.

Vi sareste aspettati questo colpo di scena? Anche secondo voi il talent andrebbe sottoposto ad re-styling?