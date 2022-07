Volto popolarissimo della tv anni ’80/’90: ecco Fabrizio Bracconeri dopo 40 anni dagli esordi

Ha lavorato a Mediaset fino al 2013, poi non l’abbiamo più visto spesso in tv: che fine ha fatto e com’è Fabrizio Bracconeri adesso?

La sua faccia simpatica e il suo fare scanzonato conquistarono il pubblico televisivo degli anni ’80 e grazie alla sua innata comicità riuscì già da giovanissimo a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Gli esordi di Fabrizio Bracconeri risalgono infatti al lontano 1983, quando convinse Carlo Verdone a dargli una parte nel film Acqua e sapone.

Classe 1964, originario di Roma e dotato di uno stile tutto suo, l’attore approdò sul set di un telefilm cult di Italia 1, I ragazzi della Terza C, dove interpretava Bruno Sacchi, ragazzone ingenuo cresciuto dai genitori sotto una ‘campana di vetro’. Dopo quell’esperienza, prese parte alla celebre serie College, dove recitava nei panni di Carletto.

Nel frattempo, continuava anche la sua carriera cinematografica durante la quale ha lavorato al fianco con i fratelli Vanzina, Nino D’Angelo, Jerry Calà e tanti altri volti noti. Bracconeri però ha anche fatto parte per molti anni del cast di Forum, storico programma Mediaset di cui fu co-conduttore con Rita Dalla Chiesa dal 1992 al 1995.

Vi fece ritorno nel 2004 e vi restò fino al 2013. Terminata quella lunga esperienza, Fabrizio è apparso molto più raramente in tv. Volete sapere cosa ha fatto in questi anni e com’è diventato? Tenetevi forte, perché ha anche conseguito un prestigioso titolo!

Fabrizio Bracconeri oggi: com’è cambiato in questi anni

L’anno successivo all’addio a Forum, l’attore romano decise di lanciarsi in una nuova avventura sorprendendo tutti: anche se non fu eletto, si candidò con Fratelli d’Italia alle elezioni europee. Lo avreste mai immaginato? Non solo: pochi sanno che, nel 2019, Bracconeri ha ricevuto la laurea ad honorem in scenografia dall’Accademia delle Belle Arti di Agrigento.

E’ anche autore di un libro di cucina intitolato Rita consiglia le ricette di Bracco di Caravaggio Editore ed è tornato sul piccolo schermo con il programma Bracco Show, in onda su due emittenti locali trapanesi. Tra le sue ultime apparizioni nella tv nazionale ci sono quella del 2019 al Maurizio Costanzo Show e quelle del 2020 nel ruolo di opinionista di Italia Sì su Rai Uno.

L’ex volto di Forum è sposato e vive in Sicilia, dove insieme alla moglie ha deciso di traferirsi per la presenza di un centro specializzato nel trattare casi come quelli del loro figlio Emanuele, affetto da autismo. Per Fabrizio, che è padre di quattro figli, questo è il secondo matrimonio.

Già ai tempi della famosa trasmissione condotta con Rita Dalla Chiesa, la sua immagine era molto cambiata rispetto ai tempi dei telefilm che lo hanno visto protagonista. E’ riuscito infatti a dimagrire moltissimo e, come si vede da questa foto abbastanza recente, ha mantenuto nel tempo i risultati raggiunti.

Anche a voi è simpaticissimo il caro Fabrizio?