Ad Aka7even piace cambiare e lo ha fatto ancora: avete visto il nuovo look?

Aka7even nelle ultime ore si è mostrato con un nuovo look, al cantante piace cambiare e spesso tinge i capelli di colori diversi: ecco com’è apparso.

Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, lo abbiamo conosciuto quando è entrato a far parte della scuola di Amici. Nella ventesima edizione fu scelto dalla maestra Anna Pettinelli che lo ha sempre sostenuto fino alla fine, dove è arrivato alla Fase Serale e poi in finale.

La sua edizione si è conclusa da un anno ma la professoressa continua ancora oggi a sostenerlo, infatti qualche settimana fa, era ad un concerto del cantante, lì in mezzo a quella folla che lo acclamava e cantava le sue canzoni. Il percorso di Luca ad Amici non è stato facile, spesso è stato criticato, in particolare da Rudy Zerbi che ha definito allora i suoi testi banali, ma è riuscito comunque ad andare avanti e a dimostrare di potercela fare, nonostante le critiche.

Oggi è sicuramente uno degli ex allievi della ventesima edizione più amati e i suoi concerti sono sempre pienissimi, sinonimo questo del grande successo che ha da subito riscontrato. Basta anche solo ricordare, per esempio, quando cantò per la prima volta il brando Mi manchi, un testo meraviglioso accompagnato dalla sua voce che ha portato il brano dritto al cuore. Abbiamo visto che ad Aka7even piace cambiare, è apparso spesso con look diversi e a quanto pare, lo ha fatto ancora: avete visto il suo nuovo colore di capelli?

Aka7even, avete visto il nuovo look? Al cantante piace cambiare e lo ha fatto ancora

Dopo la fine dell’esperienza ad Amici per Aka7even la strada è stata tutta in salita tanto che proprio pochi mesi fa ha calcato il palco del Festival di Sanremo. All’Ariston ha cantato il brano ‘Perfetta così’ conquistando il pubblico e i telespettatori da casa. Oggi la canzone sanremese è ascoltatissima come lo sono tutti i suoi brani.

Nelle ultime settimane si parlava di una sua collaborazione con Brenda Ansicar, che abbiamo conosciuto ne Il mondo di Patty. Gli indizi c’erano ma non è stato poi così, e il colpo di scena è arrivato poco dopo. Luca ha collaborato con un altro grandissimo artista, Gué Pequeno, pubblicando il brano Toca. Dal suo ingresso nella scuola fino ad oggi si è spesso mostrato con look diversi, parliamo di cambi di colore. A quanto pare lo ha fatto ancora e da qualche ora è apparso sui social, dove è seguitissimo, con un nuovo colore di capelli.

Eccolo! Aka7even sembrerebbe aver tinto i capelli sul biondo chiarissimo quasi sul bianco. Dopo averlo visto castano scuro, poi castano con qualche sfumatura di colore più chiara all’interno e biondissimo, adesso ha deciso di cambiare ancora una volta e ravvivare il suo look. Voi come lo preferite?