Federico Rossi racconta il suo momento di terrore: incredibile, ha rischiato grosso

Federico Rossi racconta sui social il suo momento di terrore, il cantante ha decisamente rischiato grosso.

Non sono giorni facili per Federico Rossi, il cantante circa una settimana fa ha subito un grave incidente. Sui social ha condiviso il 7 luglio uno scatto mentre si trova in barella, forse prima di essere portato in ospedale e in didascalia aveva scritto: “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”.

Subito dopo ha anche mostrato il video in cui si vede l’attimo dell’impatto. Una grande paura per l’artista che ha decisamente rischiato grosso. Tanti i messaggi in basso al post, e tra i tanti anche quello di Benjamin Mascolo, che ricorderete per anni sono stati il famoso duo Benji & Fede. Mascolo ha riportato un messaggio citando alcune parole di diverse canzoni fatte insieme.

Il cantante ha scritto. “Succede tutto per una ragione fratello. Dimmi dove e quando ti hanno ricoverato che vengo a trovarti, e quando starai meglio ci rideremo sopra bevendo un Mascow Mule”, vi dicono qualcosa queste parole? Sono riprese da Tutto per una ragione, Dove e quando e per ultima la canzone dal titolo Moscow Mule. Ad oggi sono passati alcuni giorni dall’incidente, come sta Federico? Nelle ultime ore rispondendo ad alcune domande sui social ha spiegato la situazione.

Federico Rossi racconta il suo momento di terrore: il cantante ha rischiato grosso

Federico Rossi è uno degli artisti più amati e ascoltati degli ultimi anni. Per anni lo abbiamo seguito insieme a Benji, infatti hanno formato il duo Benji & Fede, poi scioltosi. Oggi non sono più un gruppo nella musica ma sono grandi amici nel privato.

Una settimana fa, precisamente il 7 luglio, Rossi ha fatto sapere di aver avuto un incidente mentre praticava il wakeboard. Con un video ha mostrato l’impatto. Per fortuna, non ha subito gravissime conseguenze tanto da poterlo dire lui stesso. Fede è molto attivo sui social e qualche ora fa ha risposto ad alcune domande dei suoi follower in cui ha fatto sapere come sta adesso.

Il cantante ha fatto sapere di stare bene ora e che purtroppo il dolore lo accompagnerà per svariato tempo ma, spiega, si aspettava molto peggio: “Dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavo molto peggio”, scrive. Aggiunge che nel video non si vede il pilastro di legno e ferro contro il quale ha sbattuto, infatti non c’è stato il colpo sulla rampa perchè in quel caso, dice, si sarebbe fatto male alle gambe e basta: “Quando è successo ho detto qui mi sono spappolato”.

Per fortuna Federico non ha riportato conseguenze gravi, il dolore lo accompagnerà ancora per diverso tempo ma lui si aspettava di peggio. Adesso deve solo cercare di riprendersi e noi gli auguriamo una pronta guarigione.