GF Vip 7, Alfonso Signorini spiazza tutti con la sua decisione: l’indizio social

GF VIP 7, il conduttore Alfonso Signorini spiazza tutti con la sua decisione: l’indizio rivelato sui social non lascerebbe dubbi!

La settima edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicina. E mentre la nostra bollente estate trascorre, il conduttore di casa Mediaset starebbe mettendo su un cast davvero scoppiettante per la nuova edizione del reality show.

Il Grande Fratello Vip ogni anno tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. La precedente edizione ha fatto un numero di ascolti davvero incredibile. Sarà così anche la prossima? Possiamo dire che Alfonso Signorini starebbe facendo di tutto per mettere su un cast di concorrenti pronto a regalare colpi di scena unici! Tra i vari possibili concorrenti all’interno del reality si era parlato anche di un ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ma nelle ultime ore il conduttore del Grande Fratello Vip ha lasciato sui social un indizio che non lascerebbe dubbi su un altro possibile volto pronto a prendere parte a questa nuova edizione del reality show. Pronti a scoprire di chi si tratta? Alfonso Signorini ha davvero spiazzato tutti con la sua decisione!

GF Vip 7, Signorini spiazza tutti: l’indizio social non lascerebbe dubbi

L’estate trascorre torrida e tra una vacanza e l’altra il conduttore Alfonso Signorini non ha certo dimenticato che tra meno di due mesi si torna sul piccolo schermo con la nuova edizione del GF Vip 7. Ebbene si, a partire dal prossimo Settembre 2022 il reality più seguito di sempre è pronto a far ritorno sui nostri schermi.

Sebbene non sia stato ufficializzato del tutto il cast di concorrenti che entrerà nella fatidica casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini non esita a lasciare qualche indizio sui social su qualche possibile volto noto. Nelle ultime ore, un Instagram Stories del direttore della rivista Chi avrebbe lasciato un indizio sul nuovo volto pronto a diventare uno degli inquilini della Casa. Ma di chi stiamo parlando? Beh, lo scatto social del conduttore mostra un pallone da calcio. Tutto farebbe pensare ad un calciatore. La scelta del conduttore spiazza praticamente tutti.

“Guardate che cosa si è dimenticato il quinto concorrente del GF Vip 7“, ha scritto nella sua Instagram Stories il conduttore del reality mostrando un pallone da calcio. La canzone scelta ed il pallone mostrato nella foto, si rivelerebbero un indizio che ci ha subito fatto pensare ad un volto noto nel mondo Vip. Siamo così andati a cercare il suo profilo Social e guardate un po’, abbiamo trovato un pallone da calcio molto simile:

Si tratterebbe di un’ipotesi, ma sarebbe di Diego Armando Maradona junior il pallone mostrato nello scatto da Alfonso Signorini? Al momento notizie ufficiali non sono pervenute, ma ci sono forse buone possibilità di vedere il figlio di Maradona all’interno della casa del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo presto!