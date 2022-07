Gf Vip, l’ex concorrente lasciata con un sms: duro colpo per lei

Brutta notizia per l’ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello Vip: lasciata con un sms! Duro colpo per lei, l’indiscrezione

Il Grande Fratello Vip è stato per lei una meravigliosa scoperta che l’ha condotta al traguardo finale aggiudicandosi la vittoria all’interno del seguitissimo reality show.

Dopo l’esperienza poi intrapresa al Grande Fratello Vip e la definitiva rottura con il precedente partner, l’ex gieffina ha ripreso in mano le redini della sua vita all’esterno del reality e dopo qualche tempo è apparsa in compagnia di un volto attualmente particolarmente noto al pubblico. I due erano apparsi insieme figurando come coppia. Negli scatti social erano ravvisabili scatti e momenti in cui le tenere effusioni certamente non erano mancate. Un’indiscrezione però stavolta rivela che tra i due sarebbe tutt’altro che rose e fiori. La loro storia d’amore sembrerebbe essere giunta al capolinea e forse anche nel peggiore dei modi. L’ex vincitrice del noto reality sarebbe stata lasciata con un sms. L’indiscrezione rivelata da Pipol Gossip!

Grande Fratello Vip, l’ex vincitrice lasciata con un sms

Era entrata nella casa del GF Vip lasciando fuori un pezzo di cuore. All’epoca della sua partecipazione al programma, Paola Di Benedetto faceva coppia con Federico Rossi, il cantante del duo musicale poi sciolto Benji & Fede. La loro storia è poi però finita. L’amore è giunto al capolinea e Paola Di Benedetto ha così ripreso in mano la sua vita ed ha ricominciato.

Le ultime indiscrezioni circolate sulla sua vita sentimentale, avevano visto Paola di Benedetto vicina al nuovi giudice della nuova edizione di X Factor, Rkomi. I due erano apparsi insieme in diversi scatti ed in uno di questi sembravano figurare come coppia insieme a Chiara Ferragni e Fedez. Avevamo visto qualche tempo fa le Instagram Stories in cui le due coppie apparivano a cena insieme e non è poi mancato lo scatto immortalato nella galleria social.

Insomma, tutto faceva ben pensare che i due facessero coppia fissa. Le cose però non sono andate per il meglio. E stando ad un’indiscrezione rivelata prima da Deianira Marzano, alla quale era stata segnalata, e poi da Pipol Gossip, i due non starebbero più insieme. “No. Non c’è nessun uomo nella vita di Paola. Ma come noi di Pipol avevamo anticipato non c’è più nemmeno Rkomi, giudice di X Factor. E’ stato lui a lasciare la bellissima Paola con un sms” – l’indiscrezione rivelata dalla pagina gossip avrebbe fatto sapere che Paola di Benedetto sarebbe stata lasciata da Rkomi con un sms. Secondo Pipol Gossip, sembrerebbe che Rkomi non fosse abituato all’esposizione mediatica a cui era soggetta la stessa Paola. La storia d’amore tra i due sembrerebbe pertanto essere giunta al capolinea.