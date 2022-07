“La palestra l’ho trovata chiusa”: Claudia Gerini al mare si mostra senza filtri

Claudia Gerini si mostra al mare senza filtri e senza filtri lo è anche nel messaggio: “La palestra l’ho trovata chiusa”.

Claudia Gerini negli ultimi mesi è stata molto impegnata, il 26 aprile 2022 ha infatti presentato a Roma il suo primo film da regista, Tapirulàn, in cui è anche protagonista. Nella pellicola Interpreta Emma, una donna che fa consulenza psicologica tramite un monitor collegato al suo tapis roulant, dove contemporaneamente corre e aiuta i suoi clienti, assistendoli.

Tutto cambia quando viene rintracciata da sua sorella e quell’equilibrio che negli anni era riuscita a trovare crolla all’improvviso. Questo è il film in cui lei ha fatto da regista e protagonista; sappiamo bene che dagli inizi della sua carriera ad oggi ha spesso interpretato il personaggio principale. Ha recitato in numerosi film sia sul grande schermo sia in televisione, svolge anche il ruolo di doppiatrice ed è apparsa in diversi videoclip musicali. L’abbiamo vista sul piccolo schermo in diversi programmi , come ospite ma anche come giurata e concorrente.

E’ una grande professionista ed è una donna di grande classe. Sui social è molto attiva e si mostra in tutte le sfaccettature. Nelle ultime ore ha condiviso una serie di scatti in è fotografata al mare, ed è senza filtri non solo nelle foto ma lo comprendiamo dalla stessa didascalia: “La palestra l’ho trovata chiusa”.

Claudia Gerini al mare senza filtri: “La palestra l’ho trovata chiusa”

Sui social è abbastanza attiva ed è seguita da quasi un milione di follower. Claudia Gerini pubblica molti scatti mostrandosi in tutte le sfaccettature. Alcune immagini sono dei ricordi e si collegano a momenti di un tempo passato, molte sono professionali e riguardano il suo amato lavoro.

Claudia da qualche mese ha presentato il suo primo film da regista, Tapirulàn, e proprio sul suo instagram, nel mese di maggio, ha condiviso un video in cui la vediamo protagonista nella pellicola. C’è lei che corre sul tapis roulant, infatti la protagonista è Emma, una donna che fa consulenza psicologica mentre corre. La sua armonia a si spezza quando sua sorella, dopo anni, la rintraccia.

Possiamo immaginare che lei è sempre molto impegnata ma quando può approfitta per rilassarsi al mare o in altri meravigliosi luoghi, e questo possiamo vederlo dal suo canale social. Gli ultimi scatti condivisi sono un trionfo di avvenenza; ha pubblicato una serie di immagini in cui la vediamo al mare, prima in acqua con il cappello e gli occhiali, e nell’ultima invece è in spiaggia, ed è un selfie sotto all’ombrellone.

Si mostra senza filtri in tutta la sua naturale bellezza. In didascalia scrive: “Beccata all’isola di Espalmador, certo… Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti, il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa. Diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”. Ed è proprio così, perchè a difendersi lo fa sicuramente ma non discretamente ma molto bene. Claudia è una donna meravigliosa!