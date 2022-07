Forse non tutti sanno cosa faceva Maria De Filippi prima del suo esordio in tv: retroscena impensabile

Oggi è una conduttrice famosissima, ma forse non tutti sanno cosa faceva Maria De Filippi prima del suo debutto in tv.

Manca ancora qualche mese al ritorno di Maria De Filippi in tv coi suoi nuovi programmi, eppure Canale 5 ha scelto di rimandare in onda le repliche di uno dei suoi show più divertenti della tv italiana. Parliamo proprio di Tu si que vales. In attesa di poter vedere esibirsi nuovi talenti, Mediaset ha scelto di rivivere le emozioni della scorsa edizione, dando appuntamento ai loro telespettatori il Sabato sera.

Oltre all’impegno annuale con Tu si que vales, Maria De Filippi vanta la produzione di tantissimi altri programmi di successo. Come dimenticare, ad esempio, Uomini e donne, ma anche C’è posta per te, Amici e tanti altri ancora. Insomma, ogni progetto della conduttrice si rivela un vero e proprio successo. Vi siete mai chiesti, però, cosa facesse prima del suo esordio in tv? Recentemente, vi abbiamo parlato del suo titolo di studio, ma qual era il suo lavoro prima del successo sul piccolo schermo? Forse non tutti lo sanno, ma sono davvero tantissime le persone che sono curiosi di saperne di più.

Cosa faceva Maria De Filippi prima del suo esordio in tv

Forse in pochissimi lo sanno, ma Maria De Filippi faceva tutt’altro prima del suo debutto in tv. È solo dopo aver conosciuto Maurizio Costanzo, infatti, che la regina di Mediaset ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda sul piccolo schermo, diventando col tempo uno dei volti più amati della televisione nostrana. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa faceva prima del suo esordio?

Terminati i suoi studi liceali e quelli universitari, Maria De Filippi ha iniziato a lavorare come redattrice di tesi. Sul web, infatti, si legge che diventa collaboratrice dell’Istituto per la ricerca sociale per circa due anni. Terminata questa parentesi della sua vita, poi, è entrata a far parte dell’ufficio legale di un’azienda che produceva videocassette. Il 1989, poi, è stato l’anno della svolta: ha incontrato, infatti, Maurizio Costanzo e, da quel momento, ha iniziato un percorso professionale e sentimentale insieme a lui.

Ve lo sareste mai immaginato?

Incredibile novità per l’anno nuovo

Se alcuni dei suoi programmi sono dei veri e propri must di Canale 5 e sono pronti a ritornare sul piccolo schermo, sappiate che – a partire dalla prossima stagione televisiva – ci sarà una clamorosa novità. Come rivelato da Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti, la conduttrice sarà la produttrice di un reality che non vedevamo da tempo sui piccoli schermi nostrani, ma che in tantissimi desideravano il suo ritorno. Una notizia fantastica!

Noi non vediamo l’ora di questo graditissimo ritorno in tv, voi?