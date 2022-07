Michele Morrone, brutto episodio per l’attore di 365 giorni: amara scoperta

Brutto episodio per Michele Morrone: amara scoperta per l’amato attore di 365 giorni, cosa ha raccontato sul suo canale social.

Chi ha guardato ‘365 giorni’ e ‘365 giorni: adesso’, e vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi, non ha potuto fare a meno di apprezzare Michele Morrone, uno dei suoi principali protagonisti. Dal fascino irresistibile ed una bravura da togliere il fiato, l’attore è diventato uno dei volti simbolo di Netflix.

Attore amatissimo e cantante di un certo calibro, Michele Morrone è una vera e propria star di Instagram. Con un profilo che conta più di 10 mila followers, l’amato Massimo Torricelli di ‘365 giorni’ non perde occasione di poter aggiornare il suo pubblico su tutto quello che gli accade. Anche qualche giorno fa, ad esempio, non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori il brutto episodio di cui è stato vittima. Dapprima con una serie di immagine ed, in seguito, con delle IG Stories ‘parlare’, il buon Morrone ha ampiamente spiegato cosa gli è successo. Fortunatamente, non si tratta di nulla di grave, questo è chiaro. In ogni caso, però, Michele ha voluto ugualmente lanciare un messaggio a chi gli ha fatto trovare una spiacevolissima sorpresa.

Brutto episodio per Michele Morrone: cosa gli è successo

Con quasi 15 milioni di followers, Michele Morrone si aggiudica senza alcun dubbio lo scettro di star di Instagram. Attivissimo sul suo profilo e solito condividere immagini che tolgono il fiato, l’attore non perde mai occasione di potersi mettere in comunicazione coi suoi sostenitori. Anche qualche giorno fa, come dicevamo precedentemente, il buon Morrone non ha potuto fare a meno di svelare il brutto episodio di cui è stato protagonista qualche ora prima.

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di spiacevolissimi episodi o di Vip che finiscono nel mirino di qualche suo hater. Stavolta, purtroppo, è capitato proprio a Michele Morrone essere vittima di un gesto ignobile. Attraverso una serie di IG Stories, infatti, l’attore di ‘365 giorni’ ha raccontato di aver trovato la sua auto completamente rigata. Un atto vandalico, quindi, il cui artefice non è sconosciuto al buon Morrone. Sul suo canale social, infatti, Michele ha raccontato di ricevere da diverso tempo messaggi minatori. “Sono anni che mi mandi questi messaggi, preannunciandomi quello che avresti fatto”, ha detto l’attore sui social. Immaginando, inoltre, che sul presunto l’abbia addirittura seguito per poi compiere questo gesto.

Dopo questa spiacevolissima esperienza, però, Michele Morrone lancia un messaggio al suo hater: “Se voglio, domani mi compro un’altra macchina. Tu resti lì con la chiave in mano che guardi”. Anche voi avreste reagito in questo modo?

La vita privata

Lo status sentimentale attuale di Michele Morrone è avvolta da un ‘mistero’. Appurato che l’attore è stato sposato con una donna bellissima, non ci è dato sapere se sia fidanzato adesso o no. Il suo volto, certo, è stato accostato ad una ballerina di Amici, ma sembrerebbe che sia arrivata subito dopo la smentita. Ad oggi, quindi, non ci è dato sapere se il cuore di Michele sia libero oppure no.

Seguite anche voi Michele Morrone su IG?