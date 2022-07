Mourinho, grande gioia per sua figlia: quello che è successo fa commuovere il papà

Grande gioia per la figlia di Mourinho: quello che è successo fa commuovere il papà, non immaginereste mai cosa ha fatto.

Una grossissima soddisfazione, quella di Jose Mourinho per sua figlia Matilde. Se Vittorio Sgarbi e la giovane Evelina condividono la stessa passione, l’allenatore della Roma può dirsi ugualmente contento per quello che la sua ‘piccola’ è riuscita a portare a termine nonostante la giovanissima età.

Matilde Mourinho ha appena 25 anni, eppure – stando a quanto si apprende – sembrerebbe che abbia già le idee molto chiare su quello che vuole fare nel suo futuro. Forse non tutti lo sanno, ma la giovane donna ha creato una linea di gioielli completamente da sola. Si, avete letto proprio bene: sembrerebbe che Matilde Mourinho abbia uno spassionato interesse per la moda. E che – dopo la laurea – sia riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: disegnare un personale brand di gioielli. Attualmente, la donna compie le sue vendite online, ma mai dire mai nella vita. Quello che, però, non tutti sanno è che i gioielli di Matilde sono apprezzatissimi da molti, ma soprattutto da qualcuno di molto molto ‘potente’. Grande gioia, quindi, per il ct della Roma, che di sicuro non si sarebbe mai aspettato tutto questo.

Grande soddisfazione per la figlia di Mourinho: cos’è successo

Ha voluto fare tutto da sola, la giovanissima figlia di José Mourinho. E, visti i risultati, può dire di essere pienamente riuscita nel suo intento. Dopo aver conseguito la laurea, Matilde ha messo su una propria linea di gioielli. E, iniziando il business tramite online, si è facilmente fatta conoscere. Una grossa intuizione o una caparbietà pazzesca, fatto sta che Matilde Mourinho sta riuscendo a costruire un vero e proprio impero. La linea di gioielli, ovviamente, non porta il cognome di suo padre e il motivo si capisce chiaramente, ma ha letteralmente conquistato tutti.

Come dicevamo precedentemente, infatti, la linea di gioielli di Matilde Mourinho ha riscosso un successo davvero impressionante. Tra i tantissimi acquirenti, però, ce n’è uno che merita di essere citato. Sapete, infatti, che la figlia di Jose Mourinho è stata contattata dalla duchessa di Cambridge per acquistare alcuni gioielli. A quanto pare, sembrerebbe che la donna dovesse presentarsi ad un evento importante. E che abbia scelto proprio la linea della giovane Matilde per arricchire ancora di più il suo portentoso outfit. Insomma, una soddisfazione pazzesca per lei, ma soprattutto per suo padre Josè.

Quanti figli ha Jose Mourinho?

Tutti lo amano, ma in pochi conoscono qualche cosa in più sulla sua vita privata. Sapete, ad esempio, quanti figli ha Jose Mourinho? Oltre alla giovanissima Matilde, che attualmente ha 25 anni e vive a Londra, l’allenatore della Roma ha un altro figlio. Lui si chiama José Mario ed ha 22 anni, ma non ci è dato sapere cosa fa nella vita.

Tanti auguri alla giovane Matilde.