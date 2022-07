Nancy Brilli si mostra in costume e lancia un messaggio di bodypositivity; il video dell’attrice ha fatto il giro del web.

Un messaggio importante che diventa prezioso quando a lanciarlo sono donne dello spettacolo, con tanto seguito. Qualche giorno fa, attraverso il suo canale Instagram, Nancy Brilli ci ha tenuto a dire qualcosa ai suoi followers.

La famosa attrice, come spiegato da lei stessa, ama utilizzare Instagram come un diario personale, nel quale racconta storie. E, pochi giorni fa, ha affrontato il delicato tema della prova costume. Lo ha fatto mostrandosi proprio in bikini, in un video al quale ha allegato un messaggio che non è assolutamente passato inosservato.

Nancy Brilli in costume: il messaggio che lancia sui social è prezioso

“Il costume da bagno me lo metto, non me lo metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età?”. Inizia così il lungo messaggio che Nancy Brilli ha condiviso qualche giorno fa sul suo canale ufficiale di Instagram. Un messaggio attraverso il quale l’attrice ha racchiuso le principali ‘ansie’ che ci accompagnano quando affrontiamo la prova costume.

“Sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff…una vita, così”, scrive la Brilli nella didascalia al suo ultimo post. Un post nel quale si mostra senza filtri mentre prova un costume a due pezzi, squadrandosi da ogni angolazione. Nancy è incantevole, ma il messaggio dell’attrice è chiaro: basta farsi tutti questi problemi. L’attrice ha dato voce ai timori di tantissimi persone, che non affrontano con facilità i primi giorni in spiaggia, con la paura di non apparire perfetti agli occhi degli altri. “E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina, e…”, ha scritto la Brilli, facendo il verso ai commenti, che spesso diventano offese, a cui si è sempre più sottoposti.

“Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena e tanti saluti. Quanti si sono fatti questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”, ha concluso l’attrice, lanciando un messaggio di body positivity estremamente importante. Soprattutto se a lanciarlo è una donna super apprezzata nel mondo dello spettacolo come Nancy Brilli, che su Instagram ha quasi 200 mila followers. Followers che hanno apprezzato non poco il post condiviso dalla star: una valanga di likes e commenti ha invaso il video, che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Tantissimi i complimenti destinati all’attrice, sia per la sua innegabile bellezza che per le parole condivise. Non possiamo che unirci a tutti loro e fare un applauso virtuale a Nancy Brilli per la sua preziosa lezione.