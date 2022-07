Sta per nascere una coppia impensabile a Beautiful: proprio loro due insieme, fan sconvolti

Sta per formarsi una coppia impensabile a Beautiful: proprio loro due insieme, fan sconvolti dalle anticipazione della soap opera americana.

Di coppie inaspettate, a Beautiful, ne sono nate tantissime nel corso di questi 35 anni. Basti pensare all’ultima che si è formata nelle puntata italiane, che ha come protagonisti Carter Walton e Quinn Fuller.

Chi avrebbe mai immaginato che la moglie di Eric sarebbe andata a letto proprio col legale della famiglia Forrester? Ma a Beautiful, si sa, nulla è impossibile. E, prossimamente, potremmo assistere alla nascita di una coppia che farà davvero scalpore… Le anticipazioni americane sono ‘bollenti’! Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto!

Beautiful, una coppia impensabile sta per formarsi: non indovinereste mai

In Beautiful ci sono le coppie storiche, come quella formata da Brooke Logan e Ridge Forrester. Ci sono i ‘triangoli amorosi’ storici ed è il caso di Liam Spencer, eternamente indeciso tra Steffy e Hope. E, infine, ci sono le coppie a sorpresa! Parliamo di quelle relazioni, spesso clandestine, che non ti aspetti, come quella nata tra Carter e Quinn, che sta facendo impazzire il pubblico. Ebbene, i telespettatori sono avvisati: presto potrebbe partire una nuova storia super passionale.

I telespettatori italiani non immaginano minimamente chi siano i protagonisti, poiché entrambi non sono ancora rientrati in scena. In America, però, i due personaggi sono già protagonisti assoluti e, soprattutto, sempre più vicini… Parliamo di Deacon Sharpe e Taylor Hayes, che dopo il ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge, saranno entrambi molto delusi: la Hayes sperava di avere un’altra chance con lo stilista, mentre Deacon con la Logan. È a questo punto che i due, liberi e delusi, potrebbero consolarsi a vicenda..

Secondo le indiscrezioni trapelate dall’America, i due si avvicineranno quando Sharpe prenderà un appuntamento con un nome finto da Taylor, che, ricordiamo, è una psicoterapeuta. Il rapporto tra i due si fa davvero intenso e potrebbe andare ben oltre il legame professionale. Una nuova storia d’amore che, però, a quanto pare non piacerà a molti. In particolare a Ridge Forrester, da sempre nemico di Deacon: lo stilista reputa Sharpe pericoloso e non lo vorrebbe affatto al fianco della madre dei suoi figli. Come finirà?

Non ci resta che attendere per tutte le anticipazioni. Ricordiamo che, prima di arrivare a questo, in Italia dovremo assistere al tradimento shock di Brooke e Deacon ai danni di Ridge. Proprio così: nel corso della notte di Capodanno, la Logan si lascerà andare tra le braccia del suo ex, dal quale ha avuto una figlia, Hope. Dietro il loro bacio, però, c’è un piano diabolico organizzato da lei, Sheila Carter. Insomma, il pubblico italiano deve prepararsi perché a breve accadrà davvero di tutto nella soap opera più longeva della tv!