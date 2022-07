Paso adelante: è arrivato l’annuncio che aspettavano tutti i fan del programma; ora è davvero ufficiale.

“Uno, due, tre, quattro”… Chi non l’ha letta cantando? Paso Adelante è stata una delle serie più amate dei primi anni 2000: in Spagna, le cinque stagioni del telefilm sono state trasmesse dal 2002 al 2005.

Nel nostro Paese è arrivata qualche anno dopo, nel 2004, ed ha fatto letteralmente innamorare il pubblico. Che, ancora oggi, ricorda con emozione le avventura di Lola, Silvia, Pedro e gli altri alunni della scuola di ballo e recitazione più famosa di Madrid. Ebbene, se vi dicessimo che le porte della scuola potrebbero non essersi chiuse per sempre? Un annuncio arrivato nelle scorse ore ha fatto impazzire i fan dello show, il cui titolo originale è Un Paso Adelante. Curiosi di scoprire cosa bolle in pentola? Vi raccontiamo tutto!

Splendida notizia per i fan di Paso adelante: l’annuncio di Beatriz Luengo

“Lola is back!”. Con queste poche e semplici parole, Beatriz Luengo ha fatto impazzire i fan di Paso Adelante. Si, perché l’attrice tornerà a vestire i panni di Lola Fernandez nel reebot dell’amatissima serie tv spagnola. La nuova serie si chiamerà Un paso Adelante Next ( UPA Next) e la notizia era già stata annunciata a fine 2021 dal vicedirettore di Atresmedia. UPA Next sarà infatti trasmessa su AtresPlayer e, come ha rivelato la Luengo, le riprese dei nuovi episodi sono partite proprio in questi giorni. Non c’è ancora una data ufficiale, ma con ogni probabilità la serie sarà disponibile già nel 2022.

Un vero e proprio tuffo nel passato per i fan, che non ritroveranno soltanto Lola. Secondo le indiscrezioni ci saranno anche Miguel Angel Munoz, l’interprete di Rober, Monica Cruz, sorella di Penelope, che nella serie è Silvia. Tornerà anche l’indimenticabile direttrice della scuola, Carmen Arranz, che è interpretata da Lola Herrera. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci anche Pavel, il ballerino entrato a far parte del cast della serie nel corso della terza stagione: ad interpretarlo è Yotuel Romero, che, nella vita reale, è il marito di Beatriz Luengo. Ma quale sarà la trama della nuova Paso Adelante?

Il ‘format’ resta lo stesso, ma chiaramente con nuovi alunni, nuove storie e nuovi amori. Lola, Rober e Silvia saranno insegnanti, ai quali si affiancheranno nuovi prof, tra cui Luiso e Sira. Conosceremo poi tanti nuovi alunni, tra cui Andrea, Luca, Elvira, Sergio e molti altri.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sui nuovi episodi, che saranno otto per quanto riguarda la prima stagione. Come sarà possibile seguirli in Italia? Al momento non ci sono notizie in merito, ma continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul ritorno di una delle serie più amate di sempre!