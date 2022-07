Soleil Sorge mostra a tutti sui social lo smalto che ha messo per le unghie sulle mani: questa è proprio la tendenza del momento.

Sicuramente Soleil Sorge è stata una delle protagoniste della precedente edizione del Grande Fratello Vip. Il reality le ha aperte nuove porte subito dopo ed è stato come un trampolino di lancio.

Anche se, la bella ex corteggiatrice aveva già cominciato a muovere fortemente i primi passi nel mondo dello spettacolo. La sua personalità molto forte era già venuta fuori a Pechino Express, dove partecipò insieme a sua mamma Wendy, e ancora a L’isola dei famosi, in Honduras dimostrò di essere una vera leader vincendo quasi tutte le prove.

A settembre del 2021 è iniziata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia e anche qui è stata se stessa, proprio come avevamo già avuto modo di conoscerla. L’esperienza si è conclusa e in queste settimane si è data molto da fare, in molti non sapranno che ha anche creato un suo brand State Of Soleil, con costumi e accessori da mare ed estivi bellissimi e per niente banali. Sui social mostra la collezione ma li utilizza anche per interagire con i follower, per farli entrare nella sua quotidianità. Nelle ultime ore Soleil ha mostrato il suo nuovo smalto per le unghie, utilizzato sulle mani: avete visto che tripudio di colori?

Soleil Sorge, avete visto lo smalto per le unghie? E’ un tripudio di colori

Soleil è seguita sui social da oltre 1 milione di follower, numero che è cresciuto sensibilmente da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip. Alla fine dell’esperienza si è ritrovata con migliaia in più di seguaci.

L’ex gieffina utilizza il suo canale instagram molto, pubblica scatti sempre belli e originali e nelle ultime settimane lo ha usato per mostrare i prodotti del suo brand, State of Soleil, dove possiamo trovare costumi mai banali ma anche abiti estivi e bandane. Proprio nella casa abbiamo visto che utilizzava spesso delle bandane per capelli e a quanto pare ha deciso di creare una sua collezione. Sui social Soleil è molto attiva, oltre a condividere foto, registra anche molte storie dove mostra la sua quotidianità.

Nelle ultime ore ha mostrato il suo nuovo smalto, messo sulle unghie delle mani: per caso l’avete visto?

Eccolo! Cosa ne pensate? E’ un tripudio di colori, sono 5 tutti diversi. Vediamo il giallo, il verde chiaro, l’azzurro, il viola non acceso e il rosa, tutti colori che possiamo definire abbondantemente estivi. Ci voleva questo tocco di vivacità: questa sembra essere proprio la nuova tendenza del momento, anzi, la tendenza dell’estate, dato che non solo Soleil ma anche molti altri personaggi pubblici e non, hanno scelto queste tinte: a voi piacciono?