Stefano De Martino “soffriva”: l’amico racconta tutto e gela il pubblico; il retroscena che non tutti conoscono sul conduttore.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. La celebre canzone di Antonello Venditti sembra parlare proprio di quella che è una delle coppie più amate del nostro mondo dello spettacolo: Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

I due sono tornati ufficialmente insieme: qualche giorno fa, per la prima volta, l’ex ballerino di Amici ha postato uno scatto della showgirl argentina al mare, con un meraviglioso tramonto alle spalle. Una gioia immensa per i fan della coppia, che, nonostante le separazioni, riesce sempre a ritrovarsi. C’è un retroscena, però, che non tutti conoscono sulla coppia e, in particolare, su Stefano. A parlarne è stato un amico, intervistato da Nuovo Tv.

Stefano De Martino “soffriva”, c’entra Belen Rodriguez: parla un amico

Quello tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è un amore tormentato, ma senza fine. I due si sono lasciati una prima volta nel, per poi tornare insieme nel 2019. Un ritorno di fiamma che fece letteralmente impazzire i fan, che, però, dovettero affrontare una nuova separazione post lockdown. Una separazione che sembrava definitiva, soprattutto quando Belen ha dato alla luce Luna Marié, la sua secondogenita nata dalla storia con Antonino Spinalbese. Ma proprio quando nessuno se lo aspettava, ecco che tornano loro, Stefano e Belen.

Dopo mesi di chiacchiericcio, i due sono usciti allo scoperto, pur scegliendo di vivere il più possibile la loro storia in privato. “La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli”, ha dichiarato Stefano, che oggi è più felice che mai al fianco della mamma del suo Santiago. Ma perché stavolta potrebbe essere davvero quella giusta per la coppia?

Lo ha spiegato proprio un amico della coppia, intervistato da Nuovo Tv. È stato lui a spiegare cosa è cambiato oggi rispetto al passato: “Prima Stefano soffriva la fama di Belen. Lei lo metteva in ombra e lui per tutti era il marito di Belen. Oggi Stefano è un uomo affermato, un conduttore uscito dall’ombra. Risultato: la coppia funziona meglio”.

Sarebbe questo, quindi, il motivo della ritrovata serenità tra Stefano e Belen, che oggi sono più uniti che mai. Per la gioia dei numerosissimi fan della coppia, che non si erano rassegnati alla rottura neanche nei momenti più bui.

E, a proposito del lavoro di Stefano, per il ballerino è davvero un periodo magico. Dopo l’avventura al timone di Tim Summer Hits, Stefano tornerà al timone di Bar Stella, di un nuovo format dal titolo Sing Sing Sing e del game show di Rai Due Stasera tutto è possibile. E, secondo Dagospia, per lui è in arrivo anche uno spettacolo teatrale. Insomma, una carriera in continua ascesa per l’ex ballerino di Amici. A proposito, vorreste rivederlo anche nelle vesti di giudice ad Amici 2022?