Uomini e Donne, la notizia gela il pubblico: riguarda Gemma Galgani

La sconvolgente notizia gela tutto il pubblico di Uomini e donne: l’indiscrezione ha a che fare con Gemma Galgani, brutto colpo.

Dopo l’indiscrezione shock degli ultimi giorni, che vedrebbe una clamorosa assenza nello studio di Uomini e donne, arriva un’altra notizia altrettanto sconcertante. Stavolta la protagonista è proprio lei: Gemma Galgani!

Tra i tantissimi protagonisti che hanno scelto proprio Uomini e donne per trovare l’amore della propria vita, Gemma Galgani è sicuramente tra i suoi volti simbolo. Entrata a far parte del programma poco più di 10 anni fa, la dama torinese si è rivelata una vera e propria colonna portante del dating show. A catturare l’attenzione di tutti, non solo è la sua incredibile eleganza, ma anche la sua spassionata voglia di innamorarsi. In tutti questi anni, infatti, la Galgani si è ampiamente messa in gioco ed ha dato vita a frequentazioni davvero da sogno, ma mai nessuna ha fatto al caso suo. Chissà, partirà da Settembre la stagione giusta? Chi lo sa! Potrebbe anche darsi, però, che la bella Gemma non figuri nel cast del programma. Perché diciamo questo? Stando a Nuovo TV, sembrerebbe che la Galgani possa prendere parte ad un altro programma televisivo. Pronti a sapere di più di questa notizia?

Notizia shock su Gemma Galgani di Uomini e Donne: cosa potrebbe accadere

Nel corso della recentissima stagione di Uomini e donne, si è più volte detto che quella sarebbe stata l’ultima di Gemma Galgani. In effetti, la dama ha guadagnato sempre di meno il centro studio e – quando lo faceva – non metteva sempre tutti d’accordo. Tante volte, quindi, si è creduto che ‘l’era Gemma Galgani’ potesse essere finita e che fosse arrivato il momento di ‘aria nuova’. Sarà davvero così? Al momento, non ne abbiamo la conferma. Stando a quanto si apprende da Nuovo Tv, però, sembrerebbe che la famosissima ed amata dama torinese sia pronta per un nuovo programma. Al momento, sia chiaro, non si tratta nulla di confermato o di smentito. Il noto settimanale, però, suppone che potrebbe aprirsi una nuova avventura per la Galgani.

La stagione televisiva che inizierà a partire da Settembre prossimo sarà una stagione ricca di incredibili novità. Sia sui canali Rai che quelli Mediaset, infatti, non solo ci saranno programmi del tutto inediti con personaggi totalmente nuovi, ma assisteremo al ritorno di trasmissioni che non andavano in onda da diverso tempo. Di quale parliamo? La risposta è semplicissima: La Talpa! Ricordate il famosissimo reality di Italia Uno? Ebbene. Si dice che Maria De Filippi sarà la produttrice di una nuova edizione e che abbia già messo gli occhi addosso su alcuni volti della tv come papabili concorrenti. Tra questi – secondo Nuovo Tv – ci potrebbe essere proprio lei: Gemma Galgani!

Vi piacerebbe Gemma come concorrente de La Talpa?