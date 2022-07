Ha partecipato a Vite al Limite col suo fidanzato: che fine ha fatto oggi Rena? Cos’è successo alla coppia

Rena ha partecipato a Vite al Limite insieme al suo fidanzato, ma che fine ha fatto oggi? In tanti si chiedono cosa sia successo alla coppia.

Affrontare un programma come Vite al Limite non è affatto cosa da niente. C’è chi, però, sceglie di prendervi parte da solo – proprio come è capitato a Megan – e chi, invece, sceglie di partecipare al programma in coppia. È il caso di Rena Kiser e Lee Sutton.

Era esattamente la sesta stagione di Vite al limite quando i due fidanzati Rena e Lee hanno scelto di prendere parte al docu-reality di Real Time insieme. Entrambi soffrivano di obesità – anche se Lee era quello che si mostrava in condizioni piuttosto pessime – ed entrambi avevano necessità di ritornare in forma per il loro futuro di coppia. A quanto pare, i due si sono conosciuti in una clinica per il dimagrimento, ma quando si sono resi conto che non era concesso che stessero insieme, hanno scelto di abbandonarla insieme e di iniziare una vita di coppia. Da quel momento, il loro destino è stato pessimo: hanno iniziato a mangiare sempre di più fino a raggiungere dei livelli estremi. Che fine hanno fatto oggi? Scopriamo insieme cos’è successo alla coppia.

Cos’è successo a Rena dopo Vite al Limite? Che fine ha fatto oggi

Quando si è presentata dinanzi alle telecamere di Vite al Limite, le condizioni di Rena sono apparse subito complicatissime. Non solo i suoi 249 kg le rendevano la vita impossibile, ma a contribuire al suo incubo vi era anche il suo compagno Lee. Lui, infatti, pesava 324 kg ed era quello che aveva più bisogno di aiuto. Una situazione completamente diversa, quindi, come lo è stato anche l’atteggiamento nei confronti della dieta. Rena, infatti, si è subito messa in carreggiata per dimagrire. Lee, invece, era più riluttante a rispettare il piano alimentare. In ogni caso, entrambi sono riusciti a registrare buoni risultati. Lei è riuscita a pesare 126 kg. Lui, invece, 186 kg. Cos’è successo alla coppia?

Se anche voi vi starete chiedendo cos’è successo a Rena dopo Vite al Limite, vi farà davvero piacere che – dando uno sguardo al suo profilo Facebook – sembrerebbe che la donna sia continuata a dimagrire. Alcuni suoi scatti social, infatti, ci mostrano chiaramente il suo ulteriore dimagrimento. Certo, non sappiamo a quanto ammonti il suo cambiamento, ma il suo dimagrimento è stato davvero impressionante.

Cos’è successo, invece, alla coppia?

Che fine hanno fatto oggi Lee e Rena? Purtroppo, non abbiamo molte notizie. Lo status di Facebook risulta ancora ‘impegnata’, ma non ci sono foto di coppie o chiari riferimenti a Lee. In ogni caso, ci auguriamo che anche il loro rapporto sia diventato più sano.

Cosa ne pensate?