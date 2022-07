A 38 anni incinta per la settima volta: splendida notizia per la famosa coppia

Ha solo 38 anni, ma è incinta per la settima volta: splendida notizia per la famosa coppia e tutti i loro sostenitori, da non credere.

Allacciate le cinture, stiamo per darvi una notizia sensazionale: l’amata imprenditrice è incinta per la settima volta! A distanza di pochissimo tempo dalla nascita del suo ultimo figlio, la famosa coppia è pronta ad allargare nuovamente la famiglia con il frutto del loro amore.

Diventare mamma è qualcosa di straordinario, non c’è che dire! Lo sanno bene l’ex volto di Canale 5, che proprio recentemente ha messo al mondo il suo secondogenito e l’amatissima modella italiana, incinta per la quinta volta. A darcene, però, la conferma è la famosissima imprenditrice. Dopo aver vissuto un periodo non affatto facile, la giovanissima istruttrice di yoga ha annunciato di stare diventando nuovamente mamma. Sarà la settima volta per lei, davvero clamoroso! A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un breve video condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la trentottenne ha spiegato come il suo corpo sia fortemente cambiato con questa gravidanza e di come stia assumendo piena consapevolezza di questa cosa. “Il mio corpo si sta indebolendo”, ha detto a corredo di questo video. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Incinta per la settima volta: notizia fantastica!

Quello appena trascorso, non è stato affatto un periodo facilissimo per la coppia! Coinvolti in un drammatico incidente, i due piccioncini sono stati costretti a stare al centro dell’attenzione di tutti. Terminato il tutto, però, hanno ricevuto una delle notizie più belle che una coppia di innamorati possa mai riceveranno: diventeranno nuovamente genitori! Abbiamo pochissime informazioni sul nascituro e sulla data del parto, ma da quanto si apprende sembrerebbe che la giovanissima imprenditrice sia entrata da poco nel terzo trimestre gravidanza. Da qui, quindi, si comprende chiaramente che manca davvero pochissimo alla nascita del suo settimo figlio! Avete letto proprio bene, si! Non si tratta di un primogenito o secondogenito, ma molto molto di più: la trentottenne è incinta per la settima volta. Incredibile!

Aveva solo 28 anni quando è diventata mamma per la prima volta. Adesso ne ha 38, quindi ben 10 in più, ma oltre ad essere convolata a nozze con un famoso attore, si accinge a diventare mamma per la settima volta. Di chi parliamo? La risposta è semplicissima: Hilaria, la giovanissima moglie di Alec Baldwin. L’annuncio – stando a quanto si apprende dal web – è arrivato nel Marzo scorso dopo un periodo piuttosto drammatico per la coppia.

Come si sono conosciuti?

Forse non tutti lo sanno, ma Hilaria non è affatto la prima moglie di Alex Baldwin. L’attore, infatti, è stato già sposato in precedenza. Ai tempi del loro primo incontro, però, l’istruttrice di joga aveva solo 25 anni. Come si sono conosciuti? Sembrerebbe che i due si siano incontrati per puro caso fuori ad un ristorante. E che sia stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Che dire? Non ci resta che augurare tanta felicità ad Hilaria ed Alec.