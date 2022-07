Attimi di panico per Emma Marrone durante un suo concerto: fermato improvvisamente

Attimi di panico per Emma Marrone, la cantante ha fermato all’improvviso il suo concerto: il video spunta fuori solo ora.

Quello che è accaduto è venuto fuori solo adesso, dopo che il video è diventato virale sui social, ma di cosa stiamo parlando? E’ successo ad Emma Marrone durante un suo concerto, per la cantante ci sono stati attimi di panico.

Emma è una delle artiste più amate degli ultimi anni, dalla sua partecipazione ad Amici ne ha fatta di strada. E’ amata per la sua musica e i suoi brani arrivano dritti al cuore ed è difficile pensare il contrario; è amata anche per la sua personalità, schietta e sincera, tanto da dire sempre quello che pensa senza peli sulla lingua.

E’ così amata che sui social è seguita da oltre 5 milioni di follower, un numero che ci fa pensare alle star internazionali. I suoi concerti sono sold out e sono un trionfo di bellezza. Quello che è emerso nelle ultime ore è un fatto accaduto proprio durante una sua esibizione ma risale a circa un anno fa. Il video è diventato virale solo nelle ultime ore.

Attimi di panico per Emma Marrone: la cantante ha fermato il concerto, spunta adesso il video

Emma Marrone è una delle cantanti uscite da Amici di Maria De Filippi più amate e apprezzate. Dalla vittoria nel talent la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Proprio quest’anno l’abbiamo vista al Festival di Sanremo dove ha portato il brano Ogni volta è così.

Sul palco dell’Ariston ha lasciato delle emozioni indescrivibili e con le parole del testo e con la sua voce forte e profonda è arrivata al cuore di tutti gli ascoltatori, del pubblico presente e di tutti i telespettatori che hanno seguito la kermesse da casa. Sicuramente quando cominciamo a seguire un personaggio del mondo dello spettacolo, che sia un cantante o un attore o sia attivo in qualsiasi altro campo, cominciamo a seguirlo perchè professionalmente ci piace quello che fa. Ed è quello che è successo con Emma e con migliaia di altri artisti, ma dobbiamo pur dire che la cantante è amata anche per la sua personalità, schietta e passionale, e nelle sue canzoni riesce sempre a trasportare questo lato di sè.

Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video di un suo concerto, ma per quale motivo? A quanto pare durante una sua esibizione ha provato alcuni minuti di panico e paura, avete visto cosa è successo? Il fatto è, specifichiamo, successo nel 2021, durante la tappa piemontese del suo tour. Mentre Emma stava sul palco si è fermata, dopo aver visto davanti una cavalletta. Sappiamo che molte persone hanno una forte fobia di questi insetti ed è sempre difficile affrontare la situazione quando ci si trova davanti.

Emma infatti si è fermata, come si vede dal video, chiedendo alla sorveglianza di prendere l’insetto e di portarlo lontano: “Dov’è andata? Non canto! Mi sento male, la portate per favore lontano? E’ grande come un can-gatto”, dice nel video diventato soltanto nelle ultime ore virale. Quando è stata portata via ha spiegato che nella sua vita ha paura solo di una cosa, le cavallette, appunto.