Avete mai visto la mamma di Ludovica Bizzaglia? La riconoscerete subito, sono identiche

Ludovica Bizzaglia ha condiviso insieme ai suoi follower una foto con sua mamma: l’avete mai vista? Resterete senza parole per la forte somiglianza.

Quando l’abbiamo vista la prima volta in televisione era giovanissima, Ludovica Bizzaglia nel corso degli anni si è fatta conoscere e apprezzare molto. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione partecipando a produzioni di successo.

Ha recitato a 12 anni nella sit-com Appuntamento al tubo ed è arrivata anche al cinema nel film di Federico Moccia, Amore 14. Ma in molti la ricorderanno con maggiore intensità nella soap opera Un posto al sole, in onda su Rai 3. Infatti Ludovica ha fatto parte del cast interpretando Anita ma da alcuni anni non vediamo più il suo personaggio.

Oggi è un’affermatissima influencer tanto che il suo canale instagram è seguito da oltre 800 mila follower. Sono migliaia gli scatti condivisi, spesso pubblica foto bellissime mostrando i look indossati. Per esempio di recente ha sfoggiato un top corto con la pancia scoperta che si legava attraverso le spalline alla parte inferiore. Questo è solo uno dei tanti look ma ce ne sono parecchi, e Ludovica qualsiasi cosa indossi è sempre meravigliosa. Di recente ha pubblicato uno scatto insieme a sua mamma e anche tra le storie possiamo vederle insieme, voi l’avete mai vista? Riconoscerete subito la madre dell’influencer perchè sono identiche.

Ludovica Bizzaglia insieme a sua mamma: la somiglianza è molto forte, difficile non riconoscerla

Ludovica Bizzaglia è diventata nel corso degli ultimi anni un’affermata influencer e sui social è seguita da oltre 800 mila follower. Potrete immaginare che ogni suo scatto sia accolto da migliaia di like e un gran numero di commenti.

Interagisce spesso con coloro che la seguono, attraverso le sue storie instagram, rendendoli partecipi della quotidianità, per esempio pubblicando foto di lei nei posti visitati o mostrando i look indossati per una serata, per un grande evento o per qualsiasi altra occasione. Di recente ha fatto un viaggio a Mykonos, in Grecia, e ha condiviso molte immagini di questi giorni, in cui è apparsa da sola o con amici, o anche con il suo fidanzato Alessandro Renato Sollevanti. Guardando il suo profilo, scopriamo, come riporta dalla sua biografia, che è un imprenditore. Ludovica nelle ultime ore ha condiviso uno scatto meraviglioso in cui è fotografata insieme a sua mamma: l’avete mai vista? E’ facile riconoscerle insieme perchè la somiglianza è molto forte.

Eccole insieme! L’influencer ha mostrato a tutti i suoi follower la sua mamma, una donna bellissima proprio come lei: abbiamo ben capito da chi ha ereditato la bellezza Ludovica! Hanno quasi gli stessi tratti, come la carnagione, il colore dei capelli, lo stesso sorriso e anche i medesimi lineamenti dello sguardo, sono veramente meravigliose!