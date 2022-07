Claudio Amendola, “Vita cambiata radicalmente”: il dramma che lo costrinse a riflettere; il retroscena che non tutti conoscono sul noto attore.

È uno degli attori più amati del nostro mondo dello spettacolo e della sua illustre carriera sappiamo praticamente tutto. Non tutti, però, conoscono un doloroso retroscena che riguarda il passato di Claudio Amendola.

Un passato non molto lontano: parliamo di un episodio avvenuto nel settembre del 2017 e che ha segnato per sempre la vita dell’artista romano. Ecco cosa ha raccontato in merito, qualche anno fa, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo.

Claudio Amendola e il dramma che ha cambiato la sua vita: “Ti cambia l’ottica”

“È stata un’esperienza meravigliosa perché dopo, quando sei fuori pericolo, ti rendi conto veramente del valore della vita e delle cose che una ha. È stato come un secchio d’acqua gelata” È con queste parole che, a Verissimo, qualche anno fa Claudio Amendola ha parlato dell’infarto che l’ha colpito nel 2017, nel periodo delle riprese di Nero a Merà 2.

Un durissimo colpo per l’attore, che però, da quel momento, ha dato una svolta alla sua vita: “Ho smesso di fumare, è cambiata radicalmente la mia vita, ora il medico mi dice “stai da Dio, prima con quello che bevevi e mangiavi e con la sedentarietà eri molto a rischio”. L’attore ha completamente cambiato le sue abitudini, dopo quell’episodio, prendendosi più cura di sé e della sua salute e, soprattutto, dando il giusto valore alle cose.

E del problema di salute che lo colpì anni fa, Claudio Amendola ha parlato anche in una recente intervista a Verissimo, dove è tornato pochi mesi fa, nel maggio del 2022. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore ha confermato di aver imparato molto da quel doloroso evento, ma ha ammesso di essersi lasciato andare in merito ad alcune abitudini: “Col tempo ti senti un’altra volta bene. Io ho ricominciato a fumare, ho ricominciato a mangiucchiare, poi sono ringrassato, ho rifatto una dieta, adesso sto bene. Però comunque appena hai un dolore intercostale, ti sale un allarme incredibile, quindi il pensiero al fatto che io sia stato male ce l’ho. E mi aiuta ancora quello spesso”.

L’attore ha ribadito di vedere la vita da un’altra prospettiva dopo aver vissuto quei momenti: “È vero che è stata un’esperienza meravigliosa, per quanto può esserlo, perché confermo che ti cambia l’ottica. Ci sono delle cose a cui dai più valore ed altre a cui togli del valore. Poi l’indole ti porta ad essere uno che che la vita la mangia, perciò piccole abitudini tornano, ma ci si combatte.” E voi, conoscevate questo retroscena sul grande volt del cinema della fiction e della tv italian?