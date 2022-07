Com’era Giordana Angi ai tempi di Amici: notate il cambiamento?

Ricordate Giordana Angi ai tempi del suo percorso ad Amici? Sono passati pochi anni ma ecco com’è cambiata la cantante.

Giordana Angi è una delle voci italiane più belle. Nelle ultime settimane vi abbiamo mostrato il suo cambio look. Abbiamo visto che dopo la fine del percorso ad Amici ha cominciato a far crescere i capelli e negli ultimi anni l’abbiamo vista con un’acconciatura di lunghezza media quasi sopra le spalle.

Adesso però ha deciso di cambiare e di tornare ai vecchi tempi. Infatti ha nuovamente riportato la sua chioma alla vecchia pettinatura, con un taglio abbastanza corto che le dona tantissimo. Prima di entrare nella scuola più famosa d’Italia aveva già cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica; aveva partecipato a Sanremo Giovani nel 2012 con il brano Incognita Poesia, collabora con gli Absolut e scrive anche per grandi artisti, come Nina Zilli. Infatti il singolo Senza appartenere dell’artista portato a Sanremo nel 2018 è stato scritto da Giordana.

Il successo è arrivato forte grazie al suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi come allieva. Ed è lì che abbiamo avuto modo di conoscere la sua voce e la sua scrittura, un talento che è uscito fuori fin dall’inizio. Ma ecco, ci chiediamo, ricordate com’era ai tempi del suo percorso nella scuola?

Com’era Giordana Angi ai tempi di Amici: il suo look è cambiato, eccola qualche anno fa

Amici è stato un grande trampolino di lancio per tantissimi artisti e lo è stato anche per Giordana. La cantante è entrata a far parte della scuola nel 2018, edizione vinta da Alberto Urso, con il quale nella scuola strinse una forte amicizia. Lei si classificò al secondo posto vincendo il Premio della critica giornalista Tim.

Sono passati circa 4 anni dalla conclusione del suo percorso, com’è cambiata in questi anni? Ecco uno scatto di quando era un’allieva della scuola. Questa foto risale alla fase Serale.

Notate qualche cambiamento? Giordana, come vi abbiamo detto, ha lasciato crescere i capelli in questi anni e per molto tempo li ha portati ad una lunghezza media. Di recente ha deciso di tagliarli nuovamente, ma nonostante il taglio corto non sembra essere comunque la stessa pettinatura che mostrava ai tempi del suo percorso nel talent show.

Fin dal suo ingresso ci ha conquistato. Ci ha colpito la sua voce, forte e profonda, che ti arriva dritto al petto e ci ha colpito la sua scrittura, ogni parola si aggrappa al cuore e si inabissa dentro perchè lei riesce a creare delle poesie. Non a caso l’artista è anche un’autrice, e in questi anni ha scritto molti testi per altri cantanti, come per esempio per alcuni allievi del talent.

Voi ricordate alcuni dei momenti dell’artista nella scuola?