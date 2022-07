Cos’è successo a Deavan e Jihoon dopo 90 giorni per innamorarsi: sono ancora una coppia? Notizia sconvolgente

Cos’è successo a Deavan e Jihoon dopo 90 giorni per innamorarsi: i due formano ancora una coppia? Arriva una notizia sconvolgente.

Sono tantissime le coppie che si sono alternate in queste edizioni, ma mai nessuno è riuscita a catturare l’attenzione quanto quella formata da Deavan e Jihoon. Proprio recentemente, vi abbiamo raccontato di tutto quello che è successo a Juliana e Michael dopo 90 giorni per innamorarsi, ma in tantissimi si chiedono che fine abbiano fatto i protagonisti di una delle prime edizioni del programma oggi.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Deavan e Jihonn – a differenza di Fernanda e Jonatan, che si sono conosciuti in Messico – i due giovanissimi ragazzi si siano conosciuti su una chat. E che subito abbiano iniziato a conoscersi. Quando si sono incontrati, però, è successo qualcosa di inimmaginabile: Deavan è rimasta incinta immediatamente ed ha scelto così di trasferirsi in Corea per viversi la sua storia d’amore con Jihonn. I due, così, hanno iniziato a vivere una vita in quattro (Deavan era già mamma di una bambina), non lasciandosi mai. Cosa sappiamo adesso sul loro conto?

Che fine hanno fatto oggi Deavan e Jihoon dopo 90 giorni per innamorarsi

Sembrava che la storia d’amore tra Deavan e Jihoon procedesse a gonfie vele dopo la nascita del loro primo figlio. Invece, non è stato affatto così. Avete visto cos’è successo dopo 90 giorni per innamorarsi? Non ci addentriamo in tutto quello che si legge sul web e sulle ‘lotte’ che i due si stanno facendo, ma ci teniamo a raccontarvi che la relazione tra i due giovanissimi ragazzi è giunta al termine subito dopo lo scoppio della pandemia. A distanza di diverso tempo da loro primo incontro e la nascita del loro primo figlio, i due si sono detti ‘addio’ per sempre.

Purtroppo, le sorprese non sono affatto finite qui. Cercando informazioni su Deavan su Instagram, abbiamo scoperto che non solo ha ritrovato l’amore, ma che è nuovamente incinta. Proprio nel maggio scorso, infatti, la giovane donna ha condiviso una sua dolcissima foto con un pancino piuttosto pronunciato. Eccola qui:

Dopo la chiusura con Jihoon, quindi, Deavan ha ritrovato l’amore. Una notizia fantastica, quindi, per lei, che non ha mai smesso di credere all’amore, ma anche a tutti coloro che si sono affezionati alla sua storia. Tantissimi auguri alla bella Deavan e al suo compagno.

Cosa sappiamo di Jihoon?

Se la sua ex moglie ha ritrovato l’amore ed adesso è nuovamente incinta, cosa sappiamo sul suo ex marito? Purtroppo, le notizie che abbiamo su Jihoon sono piuttosto minime. Siamo riusciti a rintracciare anche lui su Instagram, certo, ma – a differenza della giovane – sembrerebbe avere ancora il cuore libero. Vi piacevano come coppia?