Gf Vip, brutto episodio per l’ex concorrente molto amata: racconta a tutti cos’è successo

Brutto episodio per l’ex concorrente del GF Vip molto amata: solo ora ha raccontato a tutti cosa le è successo, i dettagli.

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di commenti poco opportuni, giunti a corredo dei post che diversi Vip condividono sui loro rispettivi canali social. Ricordate, infatti, quando vi abbiamo raccontato lo spiacevolissimo episodio di cui è stato vittima Luca Argentero diverso tempo fa? A finire nel mirino dei suoi haters, stavolta è stata un’ex concorrente del GF Vip molto amata.

Da poco convolata a nozze con il suo amato, l’ex concorrente del GF Vip vive uno dei momenti più belli della sua vita. Non solo, infatti, le nozze col suo compagno – col quale ha partecipato ad un famoso programma tv – ma anche il conseguimento della laurea. Insomma, un periodo davvero splendente, quello che sta vivendo l’ex gieffina in questi ultimi mesi e di cui ce ne da ampia prova anche sul suo canale social ufficiale. È qui, infatti, che l’ex volto di Canale 5 è attivissima e si diletta a condividere ogni cosa che riguarda la sua vita, rendendo partecipi i suoi followers su tutto ciò che le accade durante le giornate. È proprio per questo motivo che qualche giorno fa ha voluto raccontare ai suoi sostenitori un brutto episodio capitatole nei mesi scorsi.

Brutto episodio per l’ex concorrente del GF Vip: cosa ha raccontato

È proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale che l’ex concorrente del GF Vip non solo ha raccontato il brutto episodio di cui è stata vittima nei mesi scorsi, ma anche il motivo del suo cambiamento fisico. Chi l’ha vista nella casa più spiata d’Italia, non ha potuto fare a meno di notare la sua forma fisica. E di come questa fosse cambiata rispetto alla sua prima apparizione televisiva. “Si ingrassa e si dimagrisce”, ha iniziato a scrivere l’ex gieffina a corredo di una sua foto che la ritrae in costume. Fin qui tutto bene, oseremmo dire: mettere su dei chili o, addirittura, perderli no deve essere assolutamente un dramma. Quello che, però, lascia tutti sconcertati sono i numerosi commenti poco piacevoli che il volto di Canale 5 ha ricevuto nel corso dei mesi per via del suo fisico. “Mi definivano grassa, c***o, bulimica e piena di herpes”, ha raccontato ancora, lasciando tutti di stucco.

A parlare per la prima volta di quanto le è accaduto, è proprio lei: Carlotta Dell’Isola, ex di Temptation Island e del GF Vip. Su Instagram, la simpaticissima romana ha raccontato di aver scoperto di soffrire di ipotiroidismo ed ovaio policistico, patologie che hanno determinato il suo aumento di peso.

Ad oggi, la situazione è sotto controllo, ma Carlotta non ha potuto fare a meno di raccontare la sua esperienza per ‘sensibilizzare’ il suo pubblico. “Il web ti da e ti toglie”, ha detto ancora.