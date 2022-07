Giulia Provvedi si mostra in costume senza filtri: “Meglio la vera imperfezione”; il post della showgirl non è passato inosservato.

Insieme alla sorella forma il duo delle Donatella. Simpatiche, spontanee e super solari, Giulia e Silvia Provvedi sono delle vere e proprie star sui social.

Nel loro canale condiviso di Instagram, le due gemelle amano condividere foto e video delle loro giornate. Tantissime gag, balletti e post divertenti, ma non mancano messaggi molto importanti. Come quello lanciato proprio da Giulia qualche giorno fa. La showgirl ha condiviso uno scatto in costume… o meglio due. La Provvedi ha postato la stessa identica foto, prima modificata e poi senza filtri. Un ‘prima e dopo’ mirato a lanciare un messaggio davvero prezioso. Scopriamo di cosa si tratta.

Giulia Provvedi si mostra in costume: confronto con e senza filtri, messaggio importante

“Con o senza difetti sono sempre io“. Inizia così la didascalia di uno degli ultimi post condivisi sul profilo Instagram delle Donatella. A pubblicarlo è Giulia Provvedi, che mostra ai fan di versioni di sé in costume, Giulia 1 e Giulia 2. Da un lato, l’immagine della Provvedi è priva di imperfezioni, in seguito alle modifiche. Dall’altra, Giulia è allo stesso modo incantevole, pur non sfoggiando una pelle super levigata come nella versione modificata. La showgirl chiede ai suoi numerosi followers quale dei due scatti preferiscono, ma, soprattutto, ci tiene a lanciare un importante messaggio.

“Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione che una finta perfezione. La perfezione non esiste”. Queste le parole di Giulia, che sottolinea l’importanza di essere reali, pur con qualche difetto. Un messaggio prezioso, in un’epoca social dove regnano filtri e modifiche.

Il post è stato letteralmente invaso dai commenti di fan, amici e colleghe: tutte completamente d’accordo con le parole di Giulia. Tra i volti noti che hanno lasciato un commento al post anche Samantha De Grenet, Ida Platano di Uomini e Donne, Valeria Graci e l’ex del Grande Fratello Marina La Rosa. “Io ti amavo già ma con questo post sei diventata il mio idolo assoluto. Brava”, ha scritto l’ex concorrente del GF.

Un messaggio di body positivity che non è passato inosservato, proprio come quello di Nancy Brilli. Qualche giorno fa, anche la celebre attrice si è mostrata in bikini, affrontando il delicato tema della paura della prova costume. Attraverso il suo post, l’attrice ha sottolineato quanti problemi inutili ci poniamo prima di andare al mare, per timore di non apparire perfetti agli occhi di chi ci guarda. Parole di grande significato, che diventano ancora più preziose se a lanciare questi messaggi sono donne apprezzate e molto seguite sui social come loro. Chapeau!