Grande Fratello, un vero e proprio dramma privato: l’ex gieffina è in difficoltà

Non è un buon momento per l’ex concorrente del Grande Fratello: in un’intervista ha parlato del dramma privato che sta vivendo.

Aveva colpito tutti con la confessione di qualche settimana fa tramite il suo profilo Instagram: l’ex concorrente del Grande Fratello aveva postato un video in cui esprimeva il proprio malessere per la difficile fase che sta attraversando da un anno a questa parte.

Dopo il reality a cui partecipò molti anni fa, è stata tra quei fortunati che sono riusciti a trovare uno spazio nel mondo della tv: ha lavorato come giornalista, opinionista, inviata de La vita in diretta, ha recitato in un film, preso parte ad un docu-reality. E’ stata però impegnata soprattutto in radio. Inoltre, ha scritto anche un libro.

Una carriera tra le più floride tra quelle costruite da coloro che in 22 anni si sono messi in gioco nella casa più spiata d’Italia. Improvvisamente, però, qualcosa ha cominciato a non funzionare: da un anno, raccontava nel video, le manca un lavoro retribuito e, sebbene, nel frattempo si stia impegnando in diverse cose, questa situazione certamente non la fa star bene.

L’ex volto del GF aveva poi sottolineato quanto sia importante parlare sinceramente del proprio malessere senza voler a tutti i costi mostrarsi sempre ‘al top’. Ora, in un’intervista rilasciata a Nuovo, ha rivelato di star vivendo anche un altro dramma privato.

Grande Fratello, dramma privato per l’ex concorrente: ha raccontato tutto pubblicamente

Purtroppo la mancanza di un lavoro che renda giustizia alla sua professionalità non è l’unico problema che si trova ad affrontare in questa fase della sua vita. Negli ultimi tempi c’è anche un altro cambiamento che non è stato facile per lei accettare.

L’ex gieffina in questione fa parte degli indimenticabili protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, quella condotta da Daria Bignardi e rimasta in assoluto nella storia. Si tratta di Roberta Beta, che abbiamo visto spesso in tv in questi anni, anche in alcuni programmi di Barbara D’Urso.

La 57enne romana ha raccontato al settimanale diretto da Riccardo Signoretti il dispiacere per la lontananza del figlio: Filippo, ormai ventenne, è andato infatti a vivere a Milano per studiare alla Facoltà di Giurisprudenza. Nato da una relazione poi finita, Roberta lo ha cresciuto da sola ed è stato sempre la priorità per sua madre che ammette: “Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera”. L’opinionista confessa di non avere nessun rimpianto e che rifarebbe esattamente tutto ciò che ha fatto per lui.

Riguardo alla mancanza di lavoro, ha spiegato che dopo anni e anni di arduo impegno da questo punto di vista, all’improvviso non le sono stati più rinnovati i contratti. Da sei anni non è più in radio, ma ancora oggi la gente quando la incontra ad un evento le chiede il perché di questa assenza: “E’ davvero frustrante”, ammette.

