Ilary Blasi faceva già i conti con la separazione durante L’Isola: Luxuria racconta cosa faceva

Il retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: Vladimir Luxuria rivela come si comportava la conduttrice a L’Isola.

Da circa una settimana non si parla d’altro: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è il ‘tema caldo’ del momento e sulla ormai ex coppia continuano a susseguirsi ininterrottamente rumors di ogni tipo. Proprio per questo, forse, l’ex Letterina ha voluto provare a distaccarsi da tutto partendo per un viaggio con in figli e la sorella.

D’altronde, era prevedibile che una notizia del genere avrebbe scatenato il gossip. Per vent’anni l’ex capitano della Roma e la bella conduttrice Mediaset sono stati per gli italiani il simbolo di un amore unico e duraturo come pochi.

Una cosa comunque è certa: la drastica decisione dei due è evidentemente il risultato di un processo iniziato da diverso tempo. E’ piuttosto ovvio che l’allontanamento fosse in atto già da mesi. Tutto fa supporre che la favola si fosse conclusa già mentre la Blasi era impegnata con la conduzione dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi dove, a dire il vero, ha trionfato alla grande.

Sono in molti a chiedersi se le persone che hanno lavorato con lei ultimamente fossero già al corrente di quello che sarebbe successo di lì a poco. Non a caso, proprio a Vladimir Luxuria, opinionista del reality insieme a Nicola Savino, è stata rivolta una domanda inerente al periodo lavorativo condiviso con la bella romana.

Vladimir Luxuria, spunta il retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Oltre al cast perfettamente indovinato, ciò che ha reso davvero indimenticabile la scorsa edizione de L’Isola è stato senza dubbio il clima armonioso e goliardico instauratosi tra la conduttrice e gli opinionisti in studio.

La loro sintonia è stata palpabile per il pubblico e non c’è da stupirsi se qualcuno ha chiesto a Luxuria dettagli sulla rottura tra Ilary e ‘il Pupone’. E’ successo all’Evergreen Fest di Torino, nell’intervista rilasciata a Torino Cronaca Oggi durante la presentazione del monologo “Le vie di una signora sono infinite”.

Con grande classe, Vladimir si è limitata a rispondere: “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy”. Poi ha aggiunto che la Blasi saprà sicuramente come gestire la situazione che sta vivendo e che nei mesi in cui è andato in onda il programma si è sempre mostrata allegra ed energica, senza far pesare a nessuno il momento delicato in cui si trovava.

Dalle sue parole, si intuisce che nell’ambiente televisivo si sapesse già che qualcosa tra i due ex coniugi avesse iniziato a non funzionare più. Tuttavia la Blasi, da vera professionista, avrebbe portato aventi il suo lavoro con impegno di sempre, senza farsi condizionare da questioni private.

Un esempio di professionalità da parte di Ilary e di rispetto da parte di Vladimir, siete d’accordo?