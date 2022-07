Ilary Blasi in Tanzania rinnova il look: l’insolita acconciatura non passa inosservata

Partita per l’Africa dopo l’annuncio della separazione, Ilary Blasi si è affidata a sua figlia Isabel per una nuova acconciatura.

Se da una parte in questi giorni sui social impazzano notizie, indiscrezioni e rumors sulla recente ufficializzazione della rottura con Francesco Totti, dall’altra Ilary Blasi sta deliziando i follower con le incantevoli immagini della sua vacanza extra lusso in Africa.

Sì, perché come ormai tutti sanno, la conduttrice ha deciso di allontanarsi per un po’ dal clamore mediatico che ha inevitabilmente avvolto tutta la sua famiglia concedendosi un indimenticabile viaggio in Tanzania con i figli e la sorella Silvia.

Ha scelto uno spettacolare resort safari a nord del Paese, il Serengeti Bushtops, che offre ai visitatori un’esperienza unica. La struttura si trova infatti nel bel mezzo della savana, ed è raggiungibile solo in aereo privato. Un modo quindi per sentirsi totalmente a contatto con la natura selvaggia e la fauna locale e godersi, allo stesso tempo, tutti comfort di un hotel di altissimo livello.

Inutile dire che il luogo è un vero Paradiso e gli scatti e i video postati da Ilary sui social lo dimostrano ampiamente. La conduttrice sta infatti documentando questa vacanza in ogni dettaglio e l’altra sera ha mostrato a tutti anche un particolare dettaglio del suo look.

Ilary Blasi in vacanza in Africa: il dettaglio dell’acconciatura non è sfuggito

Se in questi giorni la stiamo vedendo sfoggiare degli outfit semplicemente divini, in perfetto stile safari e più glamour che mai, Ilary ieri si è fatta vedere anche in una versione un po’ insolita. Ha sfoggiato infatti una pettinatura inedita che le ha fatto sua figlia minore, Isabel.

A quanto pare, la più piccola di casa Totti sarebbe molto portata per l’arte dell’hair-style, tanto che ha voluto trasformare il look della mamma con una nuova acconciatura. I follower della Blasi hanno potuto ammirare il lavoro ultimato attraverso una storia su Instagram. La chioma della conduttrice è apparsa raccolta a metà da due treccine legate tra loro da un elastico nero.

A corredo dell’immagine, la scritta “Look by Isabel”. A parte l’evidente bravura della bambina, nessuno ha potuto fare a meno di notare che per Ilary si tratta di un dettaglio alquanto inusuale. La famosa presentatrice, infatti, ci ha sempre incantati in tv con uno stile dall’impronta un po’ più ‘aggressiva’ mentre stavolta ha davvero sorpreso tutti.

Un’acconciatura dal mood più dolce che di sicuro le dona molto e che forse è più in sintonia con la ricerca di serenità che questo viaggio può regalarle in un momento così turbolento della sua vita.

E voi non vi starete mica perdendo i favolosi scatti pubblicati da Ilary?