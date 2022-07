Iva Zanicchi racconta alcuni dettagli intimi: la rivelazione sul sesso alla sua età

Nel corso di una sua intervista, Iva Zanicchi si è lasciata andare ad alcuni dettagli intimi: la rivelazione sul sesso alla sua età.

Conosciamo benissimo Iva Zanicchi e sappiamo molto bene che è irrefrenabile! Cantante amatissima, ma anche apprezzato volto tv, l’aquila di Ligonchio vanta di un successo impressionante soprattutto per la suo spirito genuino e spontaneo. L’ha confermato anche quando, nel corso di una sua intervista a Il Corriere della sera, si è lasciata andare ad una rivelazione sul sesso.

Se la recentissima rivelazione di Antonella Clerici ha confermato quanto la chiave del suo successo sia la spontaneità, questa di Iva Zanicchi a Il corriere della Sera fa chiaramente comprendere quanto l’essere spontaneo della cantante metta tutti d’accordo. Insomma, la simpaticissima cantante è la classica ‘senza peli sulla lingua’ e non perde mai occasione di poterlo confermare. Sapete, però, qual è stato l’argomento su cui la Zanicchi si è ampiamente sbilanciata? Drizzate bene le orecchie: il sesso! La simpaticissima Iva è fidanzata da tantissimo tempo con il suo Fausto, ma non immaginerete mai cosa ha recentemente raccontato sulla loro sfera intima. Pronti a saperne di più? Ci pensiamo immediatamente.

Iva Zanicchi e il sesso: la rivelazione sulla sfera ‘intima’

Chi lo dice che arrivati ad una certa età, si deve smettere di fare tante cose? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato dell’amatissimo conduttore tv che ha scelto di darsi una nuova possibilità e di ritornare ad essere uno dei volti di punta di una trasmissione nostrana. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Anche Iva Zanicchi, nel corso di una sua recentissima intervista, ha fatto chiaramente comprendere che l’età è solo un numero anagrafico, soprattutto quando si parla di argomenti piuttosto ‘intimi’. Alle pagine del noto quotidiano, infatti, l’aquila di Ligonchio si è lasciata andare ad una rivelazione sulla sfera privata condivisa insieme al suo Fausto.

“Faccio sesso ogni quattro anni. Sono come le Olimpiadi”, aveva dichiarato diverso tempo con una chiara vena ironica. Nei mesi scorsi, però, Iva Zanicchi ha ‘ritrattato’ le sue dichiarazioni ed ha chiaramente svelato cosa accade sotto le lenzuola col suo compagno. Sia chiaro: non è affatto scesa nei dettagli, ma si è limitata a dire che – nonostante gli 80 anni passati di entrambi – sembrerebbe che tutto proceda per il meglio anche sotto quel punto di vista. “Se smetti di fare sesso, non lo fai più”, ha detto.

Chi è il suo ex marito

Sono tantissimi anni che Iva Zanicchi e il suo Fausto fanno coppia fissa, ma forse non tutti sanno che la famosissima cantante – ancora prima di incontrare il suo compagno di vita – è stata sposata. Era esattamente il 1967 quando la Zanicchi convolò a nozze con Antonio Ansoldi. Il loro matrimonio, purtroppo, durò pochissimo, ma ha visto la nascita della sua primogenita Michela.

Anche voi amate Iva Zanicchi?