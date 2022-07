Kate Middleton è irremovibile: il suo piccolo figlio è costretto a farlo; il retroscena sulla decisione della moglie di William.

Era l’aprile del 2011 quando William d’Inghilterra e Kate Middleton si sono sposati a Londra, nell’Abbazia di Westminster, dopo essersi conosciuti ai tempi dell’università. E, due anni dopo, i duchi di Cambridge hanno accolto il loro primogenito.

Il piccolo George è nato il 22 luglio del 2013, al St Mary’s Hospital, lo stesso ospedale in cui sono venuti alla luce il papà William e lo zio Harry, nel 1982 e 1984. Oggi, il principino ha otto anni e gli occhi sono puntati tutti su di lui durante gli eventi ufficiali. Le sue espressioni, spesso molto eloquenti, sono diventate oggetto di meme virali sul web! Ma è proprio durante le sue uscite ufficiali che è possibile notare un dettaglio. Si tratta di qualcosa che non manca mai e a stabilirlo è proprio la mamma Kate.

Kate Middleton e la decisione sul figlio: il piccolo George non può non farlo

Tutti pazzi per il principe George! Il baby royal è diventato una vera e propria star sul web, dove le immagini delle sue buffe espressioni e smorfie fanno il giro del web. Nonostante i look impeccabili e l’eleganza reale, George dimostra i suoi otto anni quando sbuffa, si mostra annoiato o infastidito, nel corso degli eventi in cui presenzia in compagnia dei genitori. E, a proposito di look, c’è un retroscena che non tutti conoscono e che riguarda proprio gli outfit del piccolo George.

Come avrete potuto notare, quasi nella totalità degli eventi mondani George d’Inghilterra indossa giacca, camicia e cravatta. Sarebbe una precisa volontà di Kate Middleton, che non ammette altro outfit per il figlio nelle uscite ufficiali. Neanche quando si tratta di eventi sportivi, come avvenuto nel corso della finale del torneo di Wimbledon 2022, tenutasi domenica 10 luglio. Anche in quel caso, nonostante le alte temperature, il figlio dei duchi di Cambridge ha indossato un completo elegante, rigorosamente con cravatta, per la sua prima volta a Wimbledon: look simile a quello di papà William

Il web non ha risparmiato commenti negativi: per molti George avrebbe dovuto indossare abiti più leggeri, in ragione del forte caldo percepito nel Regno Unito. Ma Kate è irremovibile e ci tiene che il suo primogenito indossi sempre completi eleganti. Il motivo? La duchessa vuole, sin dai primi anni, abituare George alle regole ferree della vita reale. E il look, si sa, è un aspetto fondamentale per la Royal Family.

Insomma, nonostante la sua tenera età, George si sta già preparando alla vita da monarca. Nonostante sia il terzo in linea di successione al trono e per vederlo diventare re bisognerà attendere un bel po’ di tempo.