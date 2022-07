Lascia Mediaset dopo 25 anni e passa in Rai: cambiamento improvviso

Lascia Mediaset dopo 25 anni e passa in Rai: colpo di scena per la conduttrice, il cambiamento lascia tutti senza parole.

Nelle ultime settimane sono stati annunciati i palinsesti mediaset e rai, con tante novità e colpi di scena che mai ci saremmo aspettati. Sono stati apportati molti cambiamenti. Ci sono sicuramente alcuni programmi che, già prima di conoscere i palinsesti, avevamo la certezza della loro prossima stagione.

Per esempio Domenica In che da anni ci accompagna tutte le domeniche con la conduzione di Mara Venier. Vedremo infatti la conduttrice in quel posto che da tempo è suo, è la sua casa e lo è anche per noi, perchè vederla in quello studio ci fa sentire un po’ a casa. A settembre vedremo nuovamente in onda il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, dopo che la precedente edizione è stata un successo, e ancora, Amici, Uomini e donne, tutti programmi che solitamente riscontrano ottimi ascolti e quindi sarebbe difficile pensare ad un loro stop.

Non solo belle notizie ma per qualche personaggio noto non sono arrivati annunci positivi. Infatti qualcuno è rimasto senza programma, almeno per il momento e salvo cambiamenti. C’è anche chi invece da un’azienda passa ad un’altra, proprio così! Una delle conduttrici più amate dopo essere stata a mediaset per più di 25 anni passerà in Rai. Un colpo di scena del tutto inaspettato!

Dopo 25 anni passa da Mediaset in Rai: grande cambiamento per la conduttrice

Dopo 25 anni passati in Mediaset la conduttrice passa in Rai, un cambiamento molto forte questo che ha sorpreso non poco i telespettatori ma naturalmente entusiasti di poterla vedere ancora in tv.

Partiamo col dire che la scelta di lasciare Mediaset era arrivata circa un anno fa, Alessia Marcuzzi aveva fatto sapere con un comunicato pubblicato sui social di non vedersi più bene nei programmi che le venivano proposti. Per questo dopo anni insieme di lavoro, questa era la sua decisione. Nelle ultime settimane, con la presentazione dei nuovo palinsesti, abbiamo appreso del suo passaggio alla Rai. Infatti la conduttrice avrà le redini del programma Boomerissima, che andrà in onda su Rai 2.

Ma quali sono i rapporti oggi con l’azienda Mediaset? Ha fatto sapere, al settimanale Nuovo, di aver mantenuto ottimi rapporti, che non c’è stata nessuna discussione e questo per lei è importante. Inoltre, per quanto riguarda il suo passaggio in rai, ha spiegato che far parte della rinascita di Rai due la riempie di orgoglio: “E’ la rete che mi assomiglia di più, dove c’è anche un pizzico di politicamente scorretto”, ha detto. Adesso, Alessia è pronta ad approdare in rai con il suo nuovo programma dal titolo Boomerissima e noi non vediamo l’ora di vederla e farci sorprendere ancora da lei!