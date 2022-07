LDA, l’annuncio fa battere il cuore dei fan: l’ha detto chiaramente

Prossimo a pubblicare il primo vero album della sua carriera, LDA ha fatto un annuncio clamoroso nel format online di Lorella Cuccarini.

Questa estate 2022, quasi sicuramente, resterà tra i ricordi indelebili di LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio, uscito da pochi mesi dalla scuola di Amici 21, a breve pubblicherà il suo primo disco e il sogno di affermarsi sulla scena musicale sta diventando sempre di più una splendida realtà.

Per questo sogno, Luca lotta da anni e nel programma condotto da Maria De Filippi ha dato il massimo per dimostrare di non essere solo il figlio di un grande artista, ma di meritare il successo esclusivamente per il proprio talento. Tutto sembra stia procedendo per lui nella direzione giusta e le soddisfazioni non stanno tardando ad arrivare.

Ebbene, dovete sapere che quello professionale non è l’unico aspetto della vita che attualmente sembra sorridergli. L’ex allievo di Rudy Zerbi ha infatti fatto un annuncio davvero inaspettato emozionando tutti i fan. Ospite del programma online di Lorella Cuccarini, il ragazzo ha parlato molto apertamente di una cosa che sta accadendo nella sua vita.

LDA ne parla pubblicamente: il clamoroso annuncio del cantante

Nel corso dell’intervista, LDA ha ricordato il proprio percorso nel talent che gli ha dato l’occasione di farsi conoscere ed apprezzare. Ha raccontato le emozioni provate a seguito dell’eliminazione quando mancava davvero pochissimo alla finale, ha parlato del suo primo vero album, che segue l’EP, e che dovrebbe essere pronto per l’autunno.

Tra le tante domande si è arrivati a parlare anche del versante sentimentale. La Cuccarini ha cercato di sapere qualche dettaglio sull’attuale situazione amorosa di Luca che, a sorpresa, non si è affatto tirato indietro dal rispondere in modo piuttosto chiaro.

Ha ammesso infatti di essere molto preso da una ragazza in questo momento nonostante non si possa ancora definire innamorato: “Allora, per me dire innamorato è un parolone molto grosso. Tanto interessato ad una persona sì, questo lo posso dire”.

Il giovane artista napoletano ha raccontato che con la nuova fiamma c’è ora in corso una conoscenza che spera possa dare buoni frutti. Sempre durante l’intervista con la coach di Amici, ha fatto poi un gioco: ha pescato una carta su cui gli veniva chiesto se avesse mai avuto colpi di fulmine. “Assolutamente sì, pure più di uno, uno ce l’ho tutt’oggi”, ha subito risposto.

Ovviamente, per tutelarne la privacy, Luca non ha rivelato chi sia questa ragazza che gli fa battere così tanto il cuore. In effetti, al momento la loro è solo una frequentazione ed è comprensibile che entrambi cerchino di mantenere il riserbo.

In attesa di saperne di più, non si può non fare i complimenti a LDA per il suo modo spontaneo ed autentico di vivere tutte le sue emozioni.