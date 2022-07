Non lo vedremo più: ha preso una drastica decisione, pessima notizia per i fan

Ha preso una drastica decisione: non lo vedremo più, una pessima notizia per tutti i suoi fan, non immaginereste mai di chi stiamo parlando.

Ci sono decisioni e decisioni! C’è chi sceglie di abbandonare la propria città natale per inseguire il proprio sogno e chi, invece, sceglie di ricorrere alla chirurgia estetica nonostante la giovanissima età, c’è chi però sceglie di staccarsi completamente dal mondo dei social. È proprio quello che, diverse ore fa, l’amato cantante ha annunciato sul suo canale Instagram ufficiale.

In un’epoca in cui si vive col telefono in mano e si è soliti essere sempre presenti sui rispettivi canali social, suona davvero strano sentir dire qualcuno di essere pronto a prendere una pausa dai social network. Invece, sono davvero tantissime le persone che scelgono di prendere questa decisione. D’altra parte, su questi social accade davvero di tutto! Tra i diversi amatissimi personaggi che non perdono occasione di potersi prendere un periodo di ‘detox’ da tutto e da tutti, vi è finito anche un amatissimo cantante e produttore degli anni ’90. Attivissimo sul suo canale Instagram, il volto musicale non ha potuto fare a meno di rivelare ai suoi sostenitori di volersi prendere una pausa dai social. Una decisione davvero drastica e che ha spiazzato davvero tutti.

Prende una drastica decisione: dice ‘addio’ ai social

“Torno presto, ma mi prendo una pausa dai social”, è proprio con queste esatte parole che – alcune ore fa – l’amatissimo cantante degli anni ’90 ha annunciato ai suoi sostenitori il ritiro dalle scene. Non sappiamo cosa abbia determinato questa sua drastica decisione e né tantomeno per quanto tempo durerà il suo ‘detox’, fatto sta che l’amatissimo produttore è fermo sulla sua idea. Chissà adesso quando ritornerà a pubblicare e a farsi vivo coi suoi sostenitori, fatto sta che l’annuncio ha letteralmente spiazzato tutti i suoi fan. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Facciamo riferimento a Moby!

Al momento, quindi, Moby ha deciso di prendere una pausa dai social. “Passerò più tempo a guardare alberi, coyote e ragni, anziché schermi piatti”, ha detto l’amatissimo cantante e produttore prima di salutare momentaneamente i suoi followers.

Cosa ne pensate?

Non solo haters, ma anche molto altro..

Essere iscritto ad una piattaforma social – come tutte le cose – ha i propri pro e i propri contro. Chi lo dice, però, che su Instagram, ma anche Facebook, Tik Tok, Twitter e molto altro, si vada ad incappare solo in haters – com’è accaduto all’ex concorrente del GF VIP? I social possono anche essere utilizzati come un ottimo modo di comunicazione per lanciare dei messaggi di bodypositivity. Ne è l’esempio l’amatissima attrice, che proprio recentemente si è mostrata in costume, incoraggiando le altre donne di qualsiasi età a farlo.