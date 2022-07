Nulla sarà come prima a Beautiful: il colpo di scena riguarda Bill Spencer; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Continua il successo di Beautiful: la soap opera fa compagnia al pubblico di tutto il mondo da ben 35 anni. Colpi di scena a non finire nella trama della serie, che racconta le vicende dei Forrester e dei loro amici. Senza dimenticare i nemici!

E di nemici, la famiglia Forrester, ne ha davvero tanti, a partire da Sheila Carter, che tornerà a breve nella soap e combinerà davvero molti guai. Oggi, però, parleremo di Bill Spencer, uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. In arrivo sorprese incredibili che riguardano proprio il padre di Liam e Wyatt. Se non temete spoiler e siete curiosi di conoscere le anticipazioni provenienti dall’America, siete nel posto giusto!

Beautiful, colpo di scena in arrivo: c’entra Bill Spencer

Tra le puntate di Beautiful in America e la messa in onda nel nostro Paese, su Canale 5, trascorrono diversi mesi. Grazie alle anticipazioni, però, possiamo scoprire in anteprima cosa sta accadendo oltreoceano. Oggi ci concentriamo su Bill Spencer, che, nelle puntate italiane, è coinvolto nella delicata questione dell’uccisione di Vinny Walker. Il magnate insabbierà tutte le prove per scagionare il figlio Liam, ma ben presto la verità spunterà fuori. Ma cosa sta accadendo in America?

A quanto pare, dopo la parentesi legata alla morte di Vinny, Bill non sarà particolarmente centrale nella trama, per un bel po’ di tempo. Ma, proprio dalle prossime puntate, qualcosa potrebbe cambiare. Come rivela Tv Soap, infatti, il personaggio interpretato da Don Diamont sarà presto protagonista di una storyline molto importante. Si tratta di una nuova storia d’amore o di altri problemi giudiziari? Questo non è ancora chiaro, ma quel che è certo è che Bill tornerà ad essere assoluto protagonista. Per la gioia dei fan, che impazziscono per Spencer, nonostante spesso sia l’antagonista dei Forrester.

Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità della soap opera più longeva della nostra tv. State seguendo le nuove puntate?

Beautiful, anticipazioni: cosa accadrà tra Quinn e Carter?

I “Quarter” sono gli assoluti protagonisti delle attuali puntate italiane di Beautiful. Tra Quinn Fuller e Carter Walton è scoppiata la passione e i due stanno facendo di tutto affinché la verità non spunti fuori. Grazie all’intervento di Shauna, Zoe è ora convinta che sia lei la nuova donna dell’avvocato, ma ben presto si scoprirà tutto. La prima a scoprire la verità sarà Paris, sorella di Zoe e, a seguire, tutto arriverà alle orecchie di Brooke Logan! Per quest’ultima è l’occasione perfetta per vendicarsi una volta per tutte di Quinn, per la quale non nutre alcuna stima. Come si comporterà la Logan? Questo scopritelo voi!