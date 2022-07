Paola Marella, la protagonista di Real Time irriconoscibile in questa foto: com’era; lo scatto del passato non è passato inosservato.

È uno dei volti più amati di Real Time da diversi anni. Laureata in Architettura, inizia la sua avventura in televisione nel 2007, contemporaneamente alla sua professione di architetto. Parliamo di Paola Marella, appassionata di lifestyle e fashion.

Nel corso della sua carriera sul piccolo schermo ha condotto Cerco casa disperatamente, Vendo casa disperatamente, Welcome Style su Real Time, ma anche tanti altri programmi su diverse reti, come I consigli di Paola (ancora in corso) su Cielo, A te le chiavi ( ancora in corso) su La 7 e Un sogno in affitto su Sky Uno. Un volto amatissimo in tv, ma non tutti sanno che la conduttrice è una star anche sul web. Il canale Instagram di Paola conta ben 409 mila followers, con i quali la Marella condivide diversi scatti. E non solo legati al suo lavoro: non mancano attimi di vita quotidiana o foto ricordo del passato. Ebbene, oggi andremo indietro nel tempo e vi mostriamo com’era la splendida Paola da bambina.

Avete mai visto Paola Marella da bambina? Lo scatto del passato

Paola Marella è uno dei volti più amati della tv. Architetto e conduttrice, nelle sue trasmissioni la 59 enne milanese dispensa consigli su casa, arredamento, moda e lifestyle. E può contare su una vera e propria schiera di fan, come dimostra il numero di followers che seguono il suo canale ufficiale di Instagram. È proprio lì che, qualche giorno fa, Paola ha condiviso uno scatto che non è passato affatto inosservata, lanciando una vera e propria sfida ai suoi fan.

La conduttrice ha postato uno scatto in bianco e nero della sua classe alle scuole elementari. “Riuscite a trovare la piccola Paola Marella in questo scatto”?, ha chiesto la conduttrice nella didascalia del post. Dove ha anche ironizzato sui ‘particolari’ tagli di capelli che le mamma sceglievano per i bambini all’epoca. E la sfida è stata accettato subito dai followers, che non hanno perso tempo a provare ad indovinare chi è la versione ‘mini’ della conduttrice. Il risultato?

In molti hanno subito individuato la piccola Paola Marella: tra questi anche Luca Calvani, uno dei protagonisti di Cortesie per gli ospiti, show seguitissimo di Real Time. “Riconosciuta subito. Avevi già un piglio tutto tuo… la stoffa non mente. Ti abbraccio forte”, ha scritto Luca tra i commenti al post.

Un post che ha ottenuto il pieno di likes e commenti, come sempre quando si tratta della mitica Paola Marella. Super raffinata anche in versione scolaretta, con frangetta e colletto: lo sguardo vispo è identico! E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!