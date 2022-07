Quanto costa la vacanza di Chiara Ferragni sull’isola in cui regna la pace

In vacanza in Grecia con gli amici, Chiara Ferragni ha scelto un’isola molto speciale: sapete quanto costa il meraviglioso resort?

I quasi 30 milioni di follower di Chiara Ferragni non si annoiano di certo a seguire la famosa influencer cremonese. Oltre agli outfit super glamour e ai tenerissimi scatti di famiglia, un altro dei contenuti più interessanti del suo account sono i tanti viaggi in posti meravigliosi che è solita fare per lavoro o semplicemente per svago.

Tra i tanti incantevoli luoghi del mondo in cui si è immortalata, ultimamente l’abbiamo vista in Grecia, dove si è recata con il marito Fedez e gli amici. Diciamo che l’esperienza non è iniziata benissimo: ricorderete infatti che la bella imprenditrice digitale aveva documentato la disavventura in barca che ha bloccato lei ed il resto del gruppo per ben quattro ore in mezzo al mare.

Erano diretti all’isola di Ibra, a circa un’ora e mezza di distanza da Atene. Fortunatamente poi tutto si è risolto e Chiara e gli altri hanno potuto raggiungere la magnifica perla del Mare Egeo. Si tratta di un isola molto particolare perché, essendo banditi tutti i tipi di veicoli, vi regnano pace e silenzio assoluto. Un ottimo modo per rinfrancare lo spirito e rifarsi gli occhi con la bellezza di questo luogo unico al mondo.

L’allegra comitiva ha alloggiato in un resort di gran lusso, vediamo quale e quanto costa una notte.

Chiara Ferragni, vacanza a cinque stelle sull’isola greca: ecco il prezzo di una notte nel resort

Devono essere stati dei giorni davvero splendidi e super rilassanti per la Ferragni: il Mandraki Beach Resort è infatti un hotel a cinque stelle che offre un panorama mozzafiato e ogni tipo di comfort. Ubicato di fronte al mare, in una baia incontaminata, la stessa dove furono collaudate le navi greche per la guerra contro i Turchi nel 1800.

Il resort è dotato di spiaggia privata (l’unica sabbiosa di tutta l’isola) ed eleganti suite dove godersi la tranquillità che solo un posto del genere è in grado di offrire. Gli arredamenti delle camere presentano colori chiari e rilassanti che sembrano invitare a rigenerare corpo e mente dallo stress.

In linea di massima, il costo delle stanze del Mandraki Beach Resort va dai 1000 euro in su per una notte. Non è noto però quale tipo di alloggio abbia scelto la Ferragni dal momento che nel complesso sono presenti sia suite sulla spiaggia che suite nella struttura della baia.

Anche Marina Di Guardo, la mamma delle Ferragni, è stata di recente in vacanza con le amiche in Grecia, ma su un’altra isola molto ma molto famosa. Avete visto che foto meravigliose?

E voi conoscevate la particolarità della favolosa isola di Ibra?