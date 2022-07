Riconoscerla dopo Vite al Limite è impossibile: Susan Farmer oggi è un’altra persona, eccola qui

Riconoscere Susan Farmer dopo Vite al Limite è davvero impossibile: oggi è tutt’altra persona, stenterete a credere che sia proprio lei.

Siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo cercato Susan Farmer sui social ed abbiamo constatato il suo dimagrimento. Seppure per nulla attiva su Instagram – tanto è vero che un’unica foto risale al 2020 – i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di notare quanto ad oggi la paziente del dottor Nowzaradan sia visibilmente cambiata. Cerchiamo di capire qualche cosa in più.

Susan Farmer è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan nel corso della seconda stagione di Vite al Limite. Nemmeno quarantenne, ma già obesa, la donna ha raccontato di voler fortemente ritornare in forma per riappropriarsi della sua vita e del suo corpo. Non soltanto, infatti, c’erano i chili di troppo a renderle la vita impossibile, ma anche dei grossi linfedemi sulle gambe non le permettevano affatto una buona mobilità. Inevitabile, quindi, l’intervento del chirurgo iraniano! Così come è successo con Milla Clark e la coppia dai 600 kg, anche in questo caso ha registrato un successo? Assolutamente si!

Susan Farmer irriconoscibile dopo Vite al Limite: farete difficoltà a credere che sia lei

Il percorso di Susan Farmer di Vite al Limite non è stato uno di quelli che è filato liscio come l’olio. Nel mentre, infatti, non sono affatto mancati momenti di sconforto ed alti bassi, eppure la donna non si è mai lasciata scalfire da tutto questo. E grazie alla sua determinazione è riuscita a raggiungere un obiettivo non da poco. Quando ha partecipato a Vite al Limite, infatti, Susan pesava esattamente 276 kg. Quando ne è uscita, invece, ne pesava 154 kg. Quindi, i risultati ci sono stati e sono piuttosto evidenti.

Siete curiosi di sapere, però, come sta oggi? Così come Justin, anche Susan sembrerebbe continuare le buone abitudini impostole dal dottor Nowzaradan. Non è molta attiva sui social, come dicevamo precedentemente, ma questi scatti che ha condiviso nel 2020 ci fanno chiaramente comprendere come la sua vita e la sua forma fisica siano radicalmente cambiate dopo Vite al Limite. Eccola qui:

Insomma, una trasformazione non da poco, non c’è che dire!

La dieta di Nowzaradan

Di trasformazioni sconvolgenti, ce ne sono state tantissime nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite, vero? È più che normale, quindi, i numerosissimi telespettatori del docu-reality di Real Time siano curiosi di sapere come faccia il dottor Nowzaradan ad ottenere dei risultati così strabilianti. Certo, ciascuno dei pazienti con cui ha a che fare, ha dei validi motivi per ritornare in forma e si impegna fortemente ad ottenere il suo obiettivo, ma anche la dieta del medico chirurgo è una vera e propria salvezza.